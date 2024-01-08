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الطائرة يستضيف شباب الحسين وعيرا في مراسم قرعة الأندية العربية

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان –الغد– يستضيف اتحاد الكرة الطائرة، ممثلي ناديي شباب الحسين وعيرا في مراسم قرعة بطولة الأندية العربية الـ42، والتي تقام في الأردن خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط (فبراير) المقبل، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في مقر الاتحاد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
كما سيحضر مراسم القرعة مدير البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد سليمان العساف، وعدد من أعضاء الاتحاد، في الوقت الذي أنجز فيه الاتحاد الترتيبات كافة لمراسم القرعة، والتي سيكون مقرها الرئيسي في العاصمة البحرينية المنامة بحضور نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات.
وخلال تواجده في المنامة سيطلع قطيشات المسؤولين بالاتحاد العربي على الترتيبات الفنية والإدارية التي اتخذها الاتحاد الأردني لاستضافة منافسات البطولة، خصوصا التي تتعلق بالصالات الرياضية التي ستحتضن المباريات وهي صالة الأميرة سمية، وصالة قصر الرياضة، إضافة إلى الصالات الرياضية المخصصة لتدريبات الفرق، والتي تقع جميعها في العاصمة عمان.
وكان الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، زار الأردن مؤخرا واطلع على الترتيبات المتخذة لإنجاح هذا الحدث العربي الكبير، وتفقد الصالات الرياضية والفنادق، التي ستقيم فيها الفرق المشاركة ولجنة التحكيم، والحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة.
إلى ذلك، ينتظر أن يعلن الاتحاد العربي اليوم القائمة النهائية للفرق المشاركة بعد أن أغلق أمس باب المشاركة وهو الموعد الذي حدده الاتحاد العربي في وقت سابق، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الفرق مشاركتها في وقت سابق وهي (شباب الحسين وعيرا من الأردن، ودار كليب والنجمة من البحرين، والشرطة وقطر من قطر، والأهلي بنغازي والسويحلي من ليبيا، والبرقان وكاظمة من الكويت، وبني ياس من الإمارات، والأهلي من السعودية، والسيب من سلطنة عمان إضافة إلى فريقين من العراق، وفريق آخر من اليمن سيتم الكشف عنها اليوم.
وبعد سحب القرعة، سيتم إصدار الجدول الرسمي لمنافسات البطولة بعد توزيع الفرق على المجموعات، مع تأكيد التعليمات الفنية، وتحديد المواعيد الرسمية للاجتماعات التي تسبق موعد انطلاق البطولة.
كما ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني في اليومين المقبلين عن شعار البطولة، والإعلان عن اللجان المساندة، وبعض التفاصيل الأخرى، وخصوصا التي تتعلق بالنقل التلفزيوني.
وكان الاتحاد الأردني، التقى بممثلي الأردن في هذه البطولة شباب الحسين وشباب عيرا، حيث أعلن نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات في الاجتماع المشترك عن وقوف الاتحاد بجانبهما ومساندتهما في هذه البطولة المهمة، التي تعزز من مسيرة الاتحاد الداعية إلى تطوير المستوى الفني للأندية وما ينعكس إيجابا على المنتخبات الوطينة، خصوصا وأن الفريقين يضمان في صفوفهما العديد من اللاعبين في المنتخب الوطني.

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