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منتخب النشامى ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره الياباني وديا غدا

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، تأهباً لمواجهة نظيره الياباني وديا، عند الساعة 2.30 عصر يوم غد على ملعب الإرسال في الدوحة، ضمن تحضيراته لخوض بطولة كأس آسيا 2023.
وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم ، على ملعب العقلة، بقيادة المدرب الحسين عموتا، حيث ارتكز على تطبيق بعض الجمل التكتيكية لمواجهة الغد، فيما التحق المدرب عبدالله أبو زمع مع كادر النشامى.
وتقام مواجهة النشامى ونظيره الياباني، خلف الأبواب المغلقة، حسب تعليمات البطولة التي تحظر نقل أي لقاء ودي تلفزيونيا بعد يوم 6 كانون الثاني (يناير) الحالي ، إلى جانب إغلاق المدرجات أمام الحضور الجماهيري.
وتضم قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني (يناير) الحالي ، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
ويستهل منتخب النشامى مشاركته بالنهائيات القارية بمواجهة ماليزيا، مساء الاثنين 15 الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، على أن يلتقي كوريا الجنوبية عصر 20 الحالي على ستاد الثمامة، فيما يختتم مباريات الدور الأول بلقاء البحرين 25 منه، على ستاد خليفة الدولي.
ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.

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