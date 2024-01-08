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باريس يعلق على اتفاق مبابي مع ريال مدريد

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضحت إذاعة "مونتي كارلو" أن باريس سان جيرمان لا يعلم شيئا بشأن وجود اتفاق بين لاعبه كيليان مبابي مع ريال مدريد، بعد دخول النجم الفرنسي الفترة الحرة التي تسمح له بالتعاقد مع أي فريق.

وقالت الإذاعة الفرنسية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: أفاد موقع "فوت ميركاتو"، مساء الأحد، أن مبابي اتفق مع نادي العاصمة الإسبانية في الأيام الماضية من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير: يقول باريس سان جيرمان إنه ليس على علم بوجود مثل هذا الاتفاق.

كما زادت "مونتي كارلو" في تقرير لاحق: وفقا لمرافقي المهاجم مبابي فلا يوجد أي اتفاق حول مستقبله، خاصة وأنه لم تبدأ أي مناقشات حول هذا الموضوع بعد.

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