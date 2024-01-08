باريس يعلق على اتفاق مبابي مع ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أوضحت إذاعة "مونتي كارلو" أن باريس سان جيرمان لا يعلم شيئا بشأن وجود اتفاق بين لاعبه كيليان مبابي مع ريال مدريد، بعد دخول النجم الفرنسي الفترة الحرة التي تسمح له بالتعاقد مع أي فريق.
وقالت الإذاعة الفرنسية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: أفاد موقع "فوت ميركاتو"، مساء الأحد، أن مبابي اتفق مع نادي العاصمة الإسبانية في الأيام الماضية من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.
وأضاف التقرير: يقول باريس سان جيرمان إنه ليس على علم بوجود مثل هذا الاتفاق.
كما زادت "مونتي كارلو" في تقرير لاحق: وفقا لمرافقي المهاجم مبابي فلا يوجد أي اتفاق حول مستقبله، خاصة وأنه لم تبدأ أي مناقشات حول هذا الموضوع بعد.
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