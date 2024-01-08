وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور

(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بيكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد، عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة، الإثنين.
وانسحب بيكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.
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