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وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية بيكنباور

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بيكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد، عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة، الإثنين.

وانسحب بيكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

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