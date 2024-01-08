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الفيصلي يعلن تعاقده مع المهاجم كلبونة

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي مساء الاثنين، تعاقده مع المهاجم بكر كلبونة، قادما من فريق الجزيرة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":
السيدات والسادة، رحبوا معنا بنسرنا الجديد بكر كلبونة،
نتشوّق لرؤيتك تدافع عن شعار الزعيم".

وتعد صفقة كلبونة الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن أتم الأسبوع الماضي تعاقده مع المهاجم صهيب أبو هشهش.

وقاد كلبونة مؤخرا فريق الجزيرة بالعودة لمصاف دوري المحترفين، عقب تسجيله 16 هدفا في دوري الدرجة الأولى.

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