الفيصلي يعلن تعاقده مع المهاجم كلبونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي مساء الاثنين، تعاقده مع المهاجم بكر كلبونة، قادما من فريق الجزيرة.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":
السيدات والسادة، رحبوا معنا بنسرنا الجديد بكر كلبونة،
نتشوّق لرؤيتك تدافع عن شعار الزعيم".
وتعد صفقة كلبونة الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن أتم الأسبوع الماضي تعاقده مع المهاجم صهيب أبو هشهش.
وقاد كلبونة مؤخرا فريق الجزيرة بالعودة لمصاف دوري المحترفين، عقب تسجيله 16 هدفا في دوري الدرجة الأولى.
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