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كلوب يرفض الإفراط في التفاؤل رغم إقصاء آرسنال

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب، الربط بين تعزيز فرص فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ونجاحه في إقصاء آرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال كلوب عقب الفوز على آرسنال 2-0 أول من أمس في ملعب "الإمارات": "لا أرى الأمور بهذه الطريقة لكن هذا لا يعني أنه لا أحد يستطيع تخيل هذا الاحتمال، لكنني لا أعتقد ذلك".
وأضاف المدرب الألماني في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية: "ليست لدينا مشكلة في الإيمان والثقة بقدرة فريقنا ولا يزعجنا الحديث عن هذه الاحتمالات لأننا ندرك جيدا جدول المباريات الذي ينتظرنا".
وأشار مدرب ليفربول: "الطقس يكون باردا للغاية هذا الشهر وهناك وعوامل أخرى صعبة لذا علينا أن نقدم أفضل أداء ممكن وهو ما نحاول فعله دائما".
وتحدث كلوب بلهجة هادئة ومتزنة عن الغيابات والإصابات التي يعاني منها ليفربول، مثل استبعاد فيرجيل فان دايك من مباراة آرسنال بسبب وعكة صحية، ولكنه بدا متفائلا بعودته قبل مواجهة فولهام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.
وتابع كلوب: "لقد كانت مباراة صعبة، لا يوجد فريق يأتي إلى ملعب آرسنال ويفوز بسهولة، بالتأكيد ستواجهنا صعوبات ولكن إذا ركزنا على الأعذار والتفكير في الغيابات سنعاني من مشاكل أكبر وسنفشل".
واستدرك، "لكن إذا تجنبنا الالتفات للأعذار سيؤدي اللاعبون المباراة باستمتاع وهو ما نجحنا فيه خلال الشوط الثاني وكان الأداء رائعا".
وأتم كلوب تصريحاته بالقول: "الصمود في المباراة بعد الصعوبات التي واجهناها في الشوط الأول بهذه الطريقة ثم تطوير الأداء يعد أمرا مميزا للغاية".
يذكر أن ليفربول يعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بعد مرور 20 جولة، خلفه أستون فيلا 42 نقطة، بينما تراجع آرسنال للمركز الرابع برصيد 40 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة".
من جهته، أبدى الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، سعادته بالانتصار على آرسنال، وقال أرنولد، في تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "إنه أمر صعب، لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين عن مباراة اليوم، لكننا حاولنا بقوة حتى سجلنا هدفين متأخرين".
وتابع: "تحدثنا بين الشوطين، ودخلنا في الشوط الثاني ولعبنا كرة قدم حقيقية وخلقنا فرصًا، وكان لتغيير النظام تأثير علينا".
وأكمل: "في بعض الأحيان خلال الشوط الأول كنا ساذجين بعض الشيء عندما لعبنا من الخلف، لكننا تمسكنا بالطريقة التي نلعب بها، فنحن لدينا هويتنا، واستخدمنا سرعة داروين نونيز ولويس دياز لحسم المباراة".
يشار إلى أن ليفربول افتقد العديد من عناصره الأساسية في المباراة مثل، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو.
في الجانب الآخر، يرى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام ليفربول، مشيرًا إلى أن فريقه صنع العديد من الفرص طوال المباراة.
وقال أرتيتا، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "من حيث الجدارة والأداء، ليس هناك شك في من يستحق الفوز بالمباراة، الأمر صعب للغاية، لكن إذا كان الفريق يتعرض لضغوط شديدة، ولا يستحق الفوز بالمباريات، سأكون قلقًا".
وأوضح: "قدمنا أداءً جيدًا، وأهدرنا كمية كبيرة من الفرص. كان علينا فقط الفوز بالمباراة لكننا خسرناها ولم نستغلها من أجل استعادة الثقة".
وتابع: "إنهم من أفضل فرق أوروبا، ومع ذلك خلقنا الكثير من الفرص أمامهم لكننا أهدرناها، لم أر فريقًا يفعل ذلك ضدهم كما فعلنا".
وأكمل: "عندما يلعب فريقي بهذه الثقة، ماذا يمكنني أن أفعل؟ ما أزال أدعمهم بنسبة 100 %. ما أطلبه من المشجعين أن يبقوا خلف الفريق".
وعن إصابة جابرييل جيسوس، قال أرتيتا: "آمل ألا يكون الأمر كبيرًا، فقد أجرينا فحصًا له ولم نتمكن من المخاطرة به في اللقاء".
وبشأن ضم مهاجم جديد في كانون الثاني (يناير) الحالي، أوضح: "في الوقت الحالي، هو أمر غير مرجح، واجبي الآن أن أطور اللاعبين الحاليين".
على صعيد آخر، أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته باستعادة جهود البلجيكي كيفن دي بروين، بعد فترة طويلة من الإصابة.
وشارك دي بروين لأول مرة، خلال مباراة هيديرسفيلد (5-0) أول من أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك منذ أن غاب في آب (أغسطس) الماضي.
وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية بعودة كيفين دي بروين، ليساعدنا في الفوز بالمباريات.. من المهم جدا استعادته بعد إصابة طويلة".
وأضاف: "سوف يساعدنا بموهبته، ولكنني لا أريد أن أضع كل الضغط على أكتافه، لأن هذا ليس عادلا له".
وتابع: "بالطبع كيفن لديه قدرة وجودة خاصة للقيام بشيء يصعب العثور عليه، فلدينا رجال في خط الوسط يحبون الركض، أما كيفن فهو استثنائي، إنه فريد من نوعه".
وواصل: "نحن سعداء حقا بعودته بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإصابة.. قدم تمريرة حاسمة جيدة حقا لجيريمي دوكو.. من الجيد حقا استعادته".
من جانبه، عبر نجم مانشستر سيتي فيل فودين، عن سعادته بفوز فريقه على هيديرسفيلد، بعدما تألق مسجلا الهدفين الأول والرابع، ليقود فريقه إلى التأهل للدور التالي.
وقال فودين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نحن جميعا سعداء بالنتيجة. كان من الصعب بعض الشيء تحطيمهم. الهدف الأول الذي سجلته كان مهما، ثم كان لدينا المزيد من الإيقاع واستطعنا استغلال الفرص التي سنحت لنا بشكل جيد".
وأضاف: "لم يكن الأمر سهلا عندما بذلوا كل ما في وسعهم للتغلب علينا، لكنني اعتقدت أن الطريقة التي تعاملنا بها مع أنفسنا كانت جيدة، لم ينفد صبرنا، وواصلنا لعب كرة القدم".
وعن هدفه الأول، قال فودين: "التقطت الكرة في منطقة ضيقة وفكرت في تسديدها على الفور، وكنت سعيدا برؤيتها تسكن الشباك".
أما فيما يخص هدفه الثاني، فقال: "لقد كانت نقرة بسيطة لطيفة من كوفاسيتش للعثور علي، سددتها فورا في الزاوية السفلية".
وحول كونه شخصية محورية في "مان سيتي"، أوضح فودين: "أنا أستمتع بكرة القدم التي أقدمها في الوقت الحالي، وأتواجد بين الخطوط. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، أحتاج إلى الاستمرار في مساعدة الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة وأن أكون لاعبا حاسما. أحاول أن أفعل ذلك في كل مباراة".
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي حقق أكبر عدد من الانتصارات بفارق 5 أهداف أو أكثر ضد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات منذ تولي بيب جوارديولا قيادة الفريق.
وأشارت الشبكة، إلى أن سيتي حقق 42 انتصارًا، ويأتي بعده كل من: ليفربول (19)، وتوتنهام (15)، وآرسنال (13)، وتشيلسي (9).
وبحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فقد خاض مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب الاتحاد تحت قيادة جوارديولا، 11 مباراة، حقق 11 انتصارًا، وسجل 52 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبل 4 أهداف فقط. -(وكالات)

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