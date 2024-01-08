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تشافي يشير إلى أخطاء برشلونة.. وبنزيمة يرحب بالعودة لريال مدريد

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبدى لاعب برشلونة فيرمين لوبيز، سعادته بالانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة بارباساترو، أول من أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي لبارباسترو.
وقال فيرمين لوبيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة لنا لأنهم كانوا على وشك الموت لكننا فزنا، وهو الشيء المهم".
وأضاف: "لقد مارسوا الكثير من الضغط علينا، وجعلوا النتيجة 1-2 ولم نتمكن من توسيع الفارق في ذلك الوقت. الشيء المهم هو أننا فزنا. إننا نستقبل الكثير من الأهداف وعلينا تحسين ذلك. يجب تهنئة لاعبي بارباسترو على المباراة التي لعبوها".
وسجل ثلاثية برشلونة، فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و51 و88، بينما سجل ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات في الدقيقتين 60 و93.
من جانبه، قال مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، إن فريقه أدى شوطا أول جيدا أمام بارباسترو، لكنه صعب الأمور على نفسه من خطأ جديد.
وصرح تشافي: "قدمنا شوطا أول جيدا، لكننا ارتكبنا أخطاء مرة أخرى بعد ركنية وتلقينا الهدف الأول، لتتصعب الأمور علينا ونعاني".
واشتكى تشافي من عدم تطبيق تقنية الفار في المباراة قائلا: "لا أفهم لماذا نحن في العام 2024 ولا يوجد فار، حتى لو كان ملعب لناد من الدرجات الدنيا ، لقد كان هدف جواو الملغي صحيحا ولم يحتسبوه".
وعن المباراة، علق تشافي بأنه توقعها كما كانت، وصرح: "كنا نعلم أنها ستكون هكذا. لقد لعبوا كما لو كانوا يخاطرون بحياتهم، وفي الكرات الثابتة تتساوى الأمور وعندما تهدي الكرات ينتهي بك الأمر بالمعاناة".
ريال مدريد يستعد
إلى ذلك، خاض ريال مدريد أول من أمس، الحصة التدريبية الأولى في إطار استعداداته لبطولة كأس السوبر الإسباني هذا الأسبوع في السعودية، والتي سيستهل فيها مشواره بمواجهة من العيار الثقيل أمام الجار أتلتيكو مدريد فدا الأربعاء.
وبعد أقل من 24 ساعة من انتصاره على أراندينا، فريق الدرجة الثالثة، (1-3) في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دور الـ32 بكأس الملك، أجرى الفريق الملكي مرانه على مدينة "فالديبيباس" الرياضية، والذي شهد مشاركة المدافع الفرنسي فيرلان ميندي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بشكل أساسي تدريبات استشفائية خفيفة، فيما أجرت باقي المجموعة مرانا قويا شمل بعض الفقرات البدنية، وكذلك تدريبات تناقل الكرة تحت ضغط في مساحات مصغرة، ثم انتهى بفقرة التسديد على المرمى.
وبجانب الإصابات الثلاث الطويلة بالرباط الصليبي، البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا، استمر غياب النجم لوكاس فاسكيز عن الحصة التدريبية اليوم بداعي الإصابة في العضلة الخلفية التي ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع، ولن يكون حاضرا في كأس السوبر.
وواصل فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريباته صباح أمس، قبل أن يطير إلى الأراضي السعودية مباشرة عقب تناول وجبة الغداء، حيث سيختتم استعداداته بمران وحيد الثلاثاء قبل مواجهة الدربي في نصف النهائي.
يذكر أن نصف النهائي الآخر في البطولة سيجمع بعد غد الخميس بين برشلونة، بطل الليجا، وأوساسونا، وصيف كأس الملك.
مبابي يحمس جمهور "الملكي"
حصل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مؤخرا على إشادة قوية من مشجعي ريال مدريد.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ بدءًا من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، فيما تربطه تقارير صحفية بالانتقال إلى ريال مدريد.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حظي رد فعل مبابي تجاه برشلونة على شبكة "تيليفوت" بإعجاب الكثيرين من مشجعي ريال مدريد.
وأذاعت "تيليفوت" تقريرا يتحدث فيه مبابي مع فتاتين صغيرتين من مشجعات باريس سان جيرمان.
لكن إحداهن اعترفت أنها تحلم بأن يلعب مبابي لنادٍ آخر، وهنا سألها النجم الفرنسي "أي نادٍ؟"، وأجابته "برشلونة".
في هذا الوقت، قام مبابي بإشارة تعبر عن عدم الموافقة على ما سمعه وأن هذا الأمر مستبعد، ثم قال "لا يوجد مشكلة.. برشلونة نادٍ جيد أيضًا".
وزعمت تقارير فرنسية أول من أمس، أن مبابي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن الانتقال مجانا إلى ريال مدريد الصيف المقبل.
وحصلت إذاعة "مونت كارلو"، على رد من باريس، على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو الفريق الفرنسي، أن اللاعب لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.
ويحق لمبابي، التفاوض والتوقيع في آخر 6 أشهر من عقده، لكن بشرط إبلاغ ناديه الفرنسي مسبقا، حيث ينتهي عقده في صيف 2024.
وأشار ممثلو مبابي إلى أنهم ليسوا على علم بوجود الاتفاق الذي تتحدث عنه الصحف، كما أنهم يتوقعون أن يحصلوا من اللاعب على قراره بشأن مستقبله قبل أي مصدر آخر.
ونوهت "مونت كارلو" إلى وجود صمت من جانب المقربين من مبابي، ولم يعلقوا على الأنباء الأخيرة بشأن الاتفاق مع ريال مدريد.
وذكرت الإذاعة الفرنسية أن الغموض ما يزال قائما بشأن مستقبل مبابي، كما أن الضجة الإعلامية الأخيرة قد تكون مؤثرة على مصير اللاعب.
بنزيمة يرحب بالعودة
إلى ذلك، أثار الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، جدلا كبيرا بشأن مستقبله مع "العميد" خلال الموسم الحالي.
وتعرض بنزيمة لانتقادات حادة من مشجعي الاتحاد بسبب تراجع مستواه، وصدمة الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد كشف مقربون من بنزيمة، أنه نادم على ترك ريال مدريد، كما أنه لا يمانع العودة للميرينجي لخوض 6 أشهر معه حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تحقيق رغبة بنزيمة أمر مستحيل، لأن اتحاد جدة لن يوافق على رحيله مطلقا في الشتاء، ونوهت "الكلمة الأخيرة لعودة بنزيمة إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".
وأوضحت أن إدارة الملكي ترى أن العودة السريعة للمهاجم الفرنسي عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي.
وجرى تجديد عقد بنزيمة تلقائيا لمدة عام إضافي عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانا قبل انتهاء العقد. -(وكالات)

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