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اليد الشاطئية.. تحضيرات مثالية لبلوغ بطولة العالم للمرة الثانية

1/8/2024 11:33:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين للمشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة، والتي تقام خلال الفترة من 20 ولغاية 28 نيسان (أبريل) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة لبطولة العالم المقررة في مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) 2025.
ويسعى المنتخب الوطني إلى الظهور بالصورة الإيجابية والمثالية في البطولة الآسيوية، لتأكيد التطور الكبير والملحوظ الذي أصاب "اليد الشاطئية"، وتكرار الإنجاز غير المسبوق الذي تحقق العام الماضي في التأهل إلى بطولة العالم التي أقيمت في اليونان، بعد أن نال المنتخب الوطني المركز الثاني في البطولة الآسيوية (التصفيات)، والتي جرت في إيران.
الاتحاد الأردني برئاسة الدكتور تيسير المنسي يولي "اليد الشاطئية"، اهتماما كبيرا من خلال رعايته الدائمة والدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد لإدامة عمل المنتخبات الوطنية، وخصوصا "الناشئين والواعدين" باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية التطوير، والتي يتطلع الاتحاد من خلالهم إلى بناء المنتخبات الوطنية والدفع بها في المشاركات الرسمية.
ونجح الاتحاد في الفترات الماضية إلى بناء المنتخب الوطني للناشئين من خلال إقامة مركزين للواعدين في عمان وإربد، وبعد فترة من التأسيس والإعداد المثالي، أقام الاتحاد تجمعا شارك فيه اللاعبون كافة، والقصد منه انتقاء اللاعبين المميزين وضمهم إلى صفوف المنتخب الوطني، الذي سيمثل الأردن في الاستحقاق الآسيوي المقبل.
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله وبهاء فتح الله وسلمان الدعجة، حيث يشتمل برنامج الإعداد على التدريبات اليومية، والمعسكرات الداخلية، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى تأمين المباريات الودية مع الفرق المحلية.
ويضم المنتخب الوطني حاليا، مجموعة كبيرة من اللاعبين في الفئات العمرية 2008 - 2009، ويتطلعون إلى تسجيل حضورهم القوي في البطولة التأهيلية، لتكرار الإنجاز الكبير، وتأكيد ما وصلت إليه اليد الشاطئية إلى المستوى الذي بات يلبي الطموح.
ويذكر أن الإنجاز المتميز الذي حققه المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الماضية، شهد تفوقا كبيرا على منتخبات قطر والهند وأفغانستان، بينما تعرض الفريق إلى خسارة وحيدة كانت أمام المنتخب الإيراني، الذي توج باللقب، ليتأهل المنتخب برفقة المنتخبين الإيراني والقطري إلى بطولة العالم، والتي جرت في اليونان في أول ظهور لكرة اليد الأردنية في المحفل العالمي، والذي شهد تألقا كبيرا تمثل بتحقيق المنتخب فوزا تاريخيا على حامل اللقب المنتخب الإسباني، ثم الفوز على صاحب الأرض والجمهور المنتخب اليوناني، لينتقل المنتخب إلى الدور الثاني، حيث كان قريبا جدا من بلوغ الدور ربع النهائي لولا الخسارة الظالمة وغير المستحقة التي تعرض لها أمام المنتخب الألماني.
ويسعى الاتحاد الأردني إلى استضافة البطولة الآسيوية بعد أن تقدم لها رسميا، وفي حال وافق الاتحاد الآسيوي على إقامتها في الأردن، فإن فرصة تحقيق مركز متقدم والتأهل إلى بطولة العالم المقبلة ستزداد، خصوصا في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الاتحاد الأردني إلى المنتخب الوطني.

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