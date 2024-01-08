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السعودية تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة

1/8/2024 11:33:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر الاتحاد العربي لكرة الطاولة، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، إقامة بطولة الأندية العربية للرجال والسيدات في مدينة جدة السعودية خلال شهر آذار (مارس) المقبل.
وجاءت إقامة البطولة في السعودية بعد تعذر إقامتها في لبنان بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تبدأ الأمانة العامة للاتحاد العربي في توجيه الدعوات إلى الاتحادات الأعضاء لتسمية ممثليها من الأندية في هذا الاستحقاق العربي الكبير.
وينتظر أن يوجه الاتحاد الأردني الدعوة الرسمية حال تسلمها إلى ناديي الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب، الحاصلين على المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري التي اختتمت مؤخرا، وكذلك دعوة ناديي حمادة والأرثوذكسي للمشاركة في مسابقة السيدات، حيث حقق فريق حمادة المركز الأول في بطولة الدوري، بينما نال فريق الأرثوذكسي المركز الثاني.
وعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد العربي، في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة خليل المهندي رئيس الاتحاد، ومثل الأردن فيه رئيس الاتحاد طارق الزعبي وأمين السر الدكتور عمر الجعافرة، وحضره 19 دولة، وذلك على هامش نهائيات جولات المحترفين وبطولات مؤسسة كرة الطاولة العالمية المجمعة، التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 25 الحالي.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، أبرزها الموافقة على طلب المغرب استضافة بطولة المنتخبات العربية في العام 2025، كما وافقت الجمعية العمومية على تزكية الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن منطقة الخليج العربي بالتوافق بين الأعضاء.
وحث الاتحاد العربي الاتحادات العربية كافة على المشاركة بدورة الشارقة للأندية العربية للسيدات لكرة الطاولة في نسختها المقبلة، التي تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
وكان اتحاد غرب آسيا ومقره العاصمة عمان، قد جدد الثقة برئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي رئيسا لاتحاد غرب آسيا في الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد، والدور المميز الذي قام به الاتحاد الأردني باستضافة العديد من البطولات الرسمية التي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا.
وقرر اتحاد غرب آسيا إقامة تصفيات الرجال والسيدات خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من التصفيات التأهيلية للأولمبياد قد جرت في العاصمة عمان مطلع العام 2020، وشهدت تأهل لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، ولاعبة المنتخب السوري هند ظاظا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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