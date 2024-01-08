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كرم اسماعيل.. موهبة أردنية تنتظر فرصتها في الملاعب القطرية

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو يجسد الواعد كرم اسماعيل، الذي لا يتجاوز 17 عاما من عمره، المثل القائل "الولد سر أبيه"، وهو الذي لقي التوجيه والدعم والتحفيز من والده لاعب البقعة السابق والمدرب الوطني في الفئات العمرية لنادي الشيحانية القطري ماهر إسماعيل، ليكشف عن موهبته منذ الرابعة من عمره، ويلحقه بالفئات العمرية لنادي البقعة، فبرزت إمكانياته قبل أن ينتفل إلى الملاعب القطرية برفقة والده.
ويقول اسماعيل في رده على استفسارات "الغد": "لاحظ والدي شغفي بالكرة منذ نعومة أظفاري، وكلمات التحفيز من المتابعين لي في الحارة والمدرسة، حتى اصطحبني إلى ناديه الأم البقعة، وأنا أبلغ من العمر 7 سنوات، وشعرت وقتها بثقل المسؤولية، مع حديث ذكريات نجومية والدي مع كل من قابلني، إداريا ومدربا ولاعبا من رفاق دربه في المنافسات المحلية".
وتابع: "اجتهدت في فرق الفئات العمرية لنادي البقعة، وتوقفت في محطة النادي الفيصلي، والتي تعلمت فيها الكثير خلال تواجدي في النادي لمدة سنتين، حيث أتقنت العديد من الدروس الكروية البدنية والتكتيكية وثقافة الفوز في نادي البطولات والتاريخ والجماهيرية، وبذلت قصارى جهدي لأكسب ثقة المدربين، ثم دخلت مراكز الأمير للواعدين، وعيني على ثمثيل المنتخبات الوطنية السنية".
ويجد اسماعيل، أن خوضه التجربة في ملاعب الكرة القطرية صقلت موهبته كثيرا، موضحا: "منحني احتراف والدي للتدريب في قطر، تجربة كروية ثرية، حيث أقيم منذ سنوات، وعايشت انتقاله في تدريب العديد من الأندية القطرية للفئات العمرية، في ظل انبهاري بالإمكانات والبنية التحتية للكرة القطرية الهائلة، والجاذبية والمحفزة لبيئتها الاحترافية، وأنا الذي عايشت نهضتها واستضافتها للأحداث الكروية، وأهمها مونديال قطر 2022، والتحضير لاستضافة نهائيات آسيا بعد أيام".
وأضاف: "بدأت تجربتي في الملاعب القطرية من بوابة النادي العربي، والذي شاركته التدريبات لأحتفظ بحالتي البدنية والفنية، خصوصا وأن تعليمات اتحاد الكرة هناك، لا تسمح لي باللعب رسميا لأي ناد إلا بعد إقامتي لمدة 5 سنوات".
وزاد: "بعدها التحقت بفئات نادي السد، المعروف بإنجازاته للكرة القطرية محليا ودوليا، والذي تدربت في فئاته لمدة 3 سنوات، واستفدت كثيرا من توجيهات المدربين الجزائري نذير بلحاج والتونسي سليم الجرمي".
وعن طموحاته الحالية والمستقبلية، أجاب كرم: "اكتسبت ثقة مدرب الفئات العمرية في نادي الشيحانية تحت 17 سنة، لاعب نادي الزمالك سابقا المصري عقل جادالله، ووقعت للنادي في هذه الفئة العمرية، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم في الملعب، وأقدم صورة مميزة عن الموهبة الأردنية في الملاعب الكروية، والمضي قدما لاحتراف الكرة عربيا وقاريا ودوليا، ولكن يبقى الطموح الأكبر نيل شرف الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية الأردنية، وأن أكون ضمن أجيال النشامى لتحقيق حلم الشارع الأردني بالتأهل المونديالي".

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