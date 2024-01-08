مهند محارمة مديرا فنيآ لفريق معان لكرة القدم

مهند محارمة مديرا فنيآ لفريق معان لكرة القدم
التاريخ
1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن نادي معان عن تعيين المدرب مهند محارمة، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب السابق أمجد أبو طعيمة.
وقال الموقع الرسمي للنادي، إن مجلس إدارة النادي وافق اليوم الاثنين على التعاقد مع المدرب الوطني مهند المحارمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.
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