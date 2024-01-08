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مهند محارمة مديرا فنيآ لفريق معان لكرة القدم

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي معان عن تعيين المدرب مهند محارمة، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب السابق أمجد أبو طعيمة.


وقال الموقع الرسمي للنادي، إن مجلس إدارة النادي وافق اليوم الاثنين على التعاقد مع المدرب الوطني مهند المحارمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

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