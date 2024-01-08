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الفحيص يبدأ حملة الدفاع عن لقب سلة الناشئات بمواجهة الأهلي

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تنطلق اليوم منافسات المرحلة الأولى من ذهاب بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة عن الموسم 2023، والتي تستمر منافساته حتى التاسع من آذار (مارس) المقبل، بإقامة أربع مباريات.
ويبدأ شباب الفحيص حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأهلي، في لقاء يجمعهما على صالة الفحيص عند الساعة السادسة مساء، على أن يفتتح فريقا الإنجليزية وجرش منافسات البطولة المحلية عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة "مدينة الحسين للشباب"، كما تحتضن صالة الأرثوذكسي مواجهتي فريقا نجوم الأرثوذكسي والأقصى عند الساعة 6 مساء، والأرثوذكسي مع نجوم الأردن عند الساعة الثامنة مساء.
وتحظى بطولة الناشئات للفئة تحت 14 عاما بمشاركة ثمانية فرق، قسمت على مجموعتين بواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، لتضم المجموعة الأولى فرق: (الفحيص والأهلي ونجوم الأرثوذكسي والأقصى)، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: (نجوم الأردن والأرثوذكسي والإنجليزية وجرش).
وطبقا للتعليمات، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، ويشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، لتلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب مراكز الفرق.
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المرحلة الثالثة، التي تقام بسلسلة تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب، في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة مؤلفة من 3 مباريات.

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