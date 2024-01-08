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هاني: حكام اليد جاهزون لإدارة موسم 2024

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس لجنة الحكام المركزية لكرة اليد معتصم هاني، جاهزية الأطقم كافة لإدارة منافسات البطولات المحلية للموسم 2024، والتي أصبحت على الأبواب، وتنطلق اعتبارا من الربع الأخير من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي من خلال البطولات المخصصة للفئات العمرية.
وأضاف "تركز لجنة الحكام في خطة عملها للعام الحالي على إعداد الأطقم التحكيمية كافة بالصورة المثالية من خلال إقامة المعسكرات الداخلية، والتدريبات الخاصة والاختبارات الرئيسية، والتي تهدف جميعا إلى رفع جاهزية الحكام قبل انطلاق الموسم، والذي يتخلله أيضا جلسات التقييم المتعارف عليها، والتي تهدف إلى معالجة السلبيات والوقوف عند الإيجابيات، في الوقت الذي نجحت فيه اللجنة في تأهيل العديد من الحكام الجدد بعد أن انخرطوا في الدورات التي جرت العام الماضي، وهذا ما نسعى إليه ضمن رؤية الاتحاد المستقبلية في اكتشاف الحكام الشباب، القادرين على قيادة المباريات".
وأثنى رئيس اللجنة على الدور الكبير والمميز الذي قام به الحكام في إنجاح موسم 2023، وظهورهم الجيد في البطولات الرسمية كافة، الذي شكل علامة فارقة لدى الحكم الأردني، وما يتميز به في إدارة المباريات، مثلما أشاد كثيرا بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للأطقم التحكيمية كافة، وثقته بهم، ما جعلهم يتبوأون مكانة مميزة على الصعد الدولية والآسيوية والعربية كافة.
وحول تواجد الكثير من الأطقم التحكيمية في البطولات الرسمية الدولية التي جرت في العام الماضي، أكد معتصم هاني "أن الحكم الأردني بات مطلوبا بالبطولات الدولية والآسيوية والعربية كافة، وحتى في الدوريات التي تقام على مدار العام"، موضحا "أن الأطقم التحكيمية التي تواجدت في البطولات الخارجية حققت نجاحات واسعة، وهذا ما كنا نسعى إليه من خلال تأهيل الحكم الأردني ليصل إلى المستوى الذي يؤهله لإدارة كبرى البطولات".

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