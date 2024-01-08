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الجعفري يحتفظ بصدارة وزنه في التصنيف العالمي للكراتيه

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، الذي شهد تقدما لبعض لاعبي المنتخب الوطني وتراجعا للبعض الآخر.
وحافظ محمد الجعفري على المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5715 نقطة، وتراجع عبد الرحمن المصاطفة إلى المركز الثالث لوزن تحت 67 كغم برصيد 4620 نقطة، وفي الوزن ذاته، تقدم عفيف غيث إلى المركز العاشر بـ2385 نقطة.
وتراجع عبد الله حماد إلى المركز السابع في التريب العام لوزن تحت 60 كغم برصيد 2865 نقطة، وحسن المصاروة إلى المركز السابع في الترتيب العام لوزن تحت 75 كغم، برصيد 2625 نقطة.
ويسعى لاعبو المنتخب الوطني، إلى تحسين مراكزهم في التصنيف العالمي للعام الحالي، من خلال مشاركاتهم في الدوري العالمي للكراتيه.
وتقام بطولات عالمية مهمة في دول مصر والمغرب والإمارات وتركيا، إضافة إلى بطولات الدوري العالمي (ك 1)، وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه، على تحديد البطولات التي ستشارك فيها حسب ما تراه مناسبا وفقا للفائدة العائدة على التصنيف الدولي.
ويأمل لاعبو المنتخب الوطني بتحسين مراكزهم في التصنيف العالمي، من خلال الجولة الأولى من الدوري العالمي التي ستقام في باريس بالفترة من 26 إلى 28 من الشهر المقبل، واللاعبون المسجلون في البطولة وفقا للاتحاد الدولي هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أعلن عن تسجيل 7 لاعبين أردنيين، في الدوري العالمي الكراتيه 1 - للشباب، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة الإماراتية بالفترة من 22 إلى 25 من شهر شباط (فبراير) المقبل، المؤهل إلى الدورة الأولمبية للشباب "داكار 2026: (الخاصة بالفئات السنية بين 15 و18 عاماً)
واللاعبون الأردنيون المسجلون في البطولة هم: كريم أبو الهيجاء، جود الضروس، بتول إيراهيم، ليمار طوروسان، مايا طوروسان، نتالي طوروسان، وروح ياسين، بانتظار قرار اتحاد اللعبة باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة. وستقام على هامش الدوري العالمي دورتين دوليتين للمدربين والحكام.
ويعد الدوري العالمي كراتيه 1، أحد أبرز سلاسل الأحداث المتوقعة للعام الحالي، حيث يعزز مكانة الشباب في رياضة الكراتيه، وهي تضم جولات تقام في الفجيرة، ومدينة كورنا الإسبانية ومدينة بوركي الكرواتية ومدينة ميريدا المكسيكية ومدينة فينيسيا الإيطالية.
وتدخل الكراتيه الأردنية حقبة جديدة، بعد أن تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد اللعبة من قبل اللجنة الاولمبية، لحين إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024‏‎، برئاسة منار شعث وعضوية ‏د. إياد الملاح والعقيد د. يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.‏
وستعمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه على مواصلة العمل وفقا لخطة العام الحالي، لتحقيق مزيد من الإنجازات، كالتي تحققت العام ‏الماضي بإدارة الاتحاد المستقيل، حيث ينتظرها عمل جاد من أجل الحفاظ على تقدم الكراتيه على الأصعدة كافة.
وكانت اللجنة المؤقنة، أجرت أول اجتماع لها لتوزيع مناصب أعضاء اللجنة التي ستدير شؤونه حتى أولمبياد باريس 2024.
وتوزعت المناصب على النحو الآتي:
رائد رشيد نائبا للرئيس ود. يوسف خير أمينا للسر، ود. إياد الملاح ناطقا إعلاميا، وفراس حسونة أمينا للصندوق.

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