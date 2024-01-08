Wednesday, 10 January 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


14 ناديا في طائرة الأندية العربية.. والقرعة السبت في البحرين

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو يشارك 14 ناديا في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة في عمان خلال الفترة من 17 إلى 29 شباط (فبراير) المقبل، بعد إغلاق باب التسجيل رسميا أمس، بمشاركة فريقي شباب الحسين بطل الثلاثية المحلية للموسم الماضي 2023، وعيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن.
والأندية التي أعلنت المشاركة رسميا في هذه النسخة من البطولة العربية هي: شباب الحسين وعيرا (الأردن)، بني ياس (الإمارات)، كاظمة وبرقان (الكويت)، النجمة ودار كليب (البحرين)، السويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، السيب (عُمان)، قطر والشرطة (قطر)، غاز الجنوب ومصافي الشمال (العراق).
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن اتحاد اللعبة يمضي في تنفيذ خطة الإعداد بروح الفريق، والهدف يتركز نحو تحقيق النجاح التنظيمي والفني المأمول، وعكس صورة طيبة عن قدرة الرياضة الأردنية على استضافة الأحداث الكبرى لمختلف الرياضات.
وعن توقعاته لحظوظ فريقي شباب الحسين وعيرا، وقوة المنافسة بالبطولة، أجاب قطيشات في حديثه لـ"الغد": "عند تقليب أوراق الفرق المشاركة في البطولة، نجدها من الأفضل على الساحة العربية، وتشارك في البطولة بخيرة نجومها الذين يمثلون عماد منتخبات بلادهم الوطنية، وأفضل المحترفين ذوي القيمة الفنية الكبيرة، ما يعطي صورة عن مؤشر المنافسة وازدحام الطريق المؤدية إلى اللقب والمراكز الأولى".
وأضاف: "مع وقوف العدد النهائي للفرق المشاركة في البطولة عند 14 فريقا، سيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وهذه فرصة مواتية لفريقي شباب الحسين وعيرا، للمرور إلى الأدوار المتقدمة وتوجيه بوصلتهم نحو المربع الذهبي، وثقتنا كبيرة بالناديين لتأكيد حضور الطائرة الأردنية، ونقف خلفهما في هذه المشاركة، وقدمنا لهما الدعم المادي والمعنوي، والهدف يتلخص بمنافستهما بقوة في البطولة العربية".
وسيمثل قطيشات اتحاد الكرة الطائرة في مراسم القرعة، والتي تجري مساء يوم السبت المقبل في البحرين، وتم توجيه الدعوة لممثلي شباب الحسين وعيرا، للتواجد في مقر الاتحاد وحضور مراسم القرعة عبر تقنية الاتصال المرئي".
وفد شباب الحسين إلى غرب آسيا
على صعيد متصل، أكد عضو مجلس الإدارة ومدير نشاط الكرة الطائرة لفريق شباب الحسين صالح ذيب، أن النادي أرسل قائمة وفده النهائية المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا، والتي ستقام في عُمان خلال الفترة من 1 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.
ويترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، يرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.
وحول موعد التحاق عبد الحميد وبيلو بتدريبات الفريق، أجاب ذيب: "حصلنا على الموافقات من الجهات الرسمية لدخولهما الأردن، وتم حجز تذاكر السفر في موعد 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، للالتحاق بتدريبات الفريق، وانسجامهما مع اللاعبين قبيل المغادرة إلى عُمان لخوص المنافسات الإقليمية، والتي نطمح فيها إلى تجاوز المركز السادس الذي حققناه في النسخة الأولى التي جرت في العاصمة عمان العام الماضي، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة".

MENAFN08012024000072011014ID1107698153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث