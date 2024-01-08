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شلباية يبدأ تصفيات أستراليا المفتوحة بمواجهة الفرنسي دروجيه

1/8/2024 11:33:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أوقعت القرعة لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في مواجهة الفرنسي تيتوان دروجيه، ليلتقيه اليوم ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة (إحدى بطولات الجراند سلام)، التي تنطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي وحتى 28 منه على ملاعب صلبة.
ويتطلع شلباية البالغ من العمر 20 عاما إلى تخطي منافسه دروجيه (المصنف 161 عالميا) والمضي قدما في التصفيات سعيا لبلوغ الجدول الرئيسي، في أول مشاركة تاريخية له بأعرق بطولات كرة المضرب، علما أنه يحتاج للفوز في 3 مباريات من أجل التأهل لدور الـ128.
ويحتل شلباية المركز 193 عالميا بعد تقدمه مركزين أمس في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس، ليواصل صدارته للاعبين العرب الموجودين في التصنيف.
وتشهد أستراليا المفتوحة مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف الثاني عالميا)، والروسي دانيال ميدفيف (المصنف الثالث عالميا)، والإيطالي جانيك سينر (المصنف الرابع عالميا)، والروسي أندريه روبليف (المصنف الخامس عالميا)، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف السادس عالميا)، والألماني ألكسندر زفيريف (المصنف السابع عالميا).
ويبلغ مجموع قيمة الجوائز المالية للبطولة 38.923.200 دولار، بحيث يحصل الفائز باللقب على ما قيمته 3.150.000 دولار، ويظفر الوصيف بـ1.725.000 دولار، على أن يحصل المتأهل للجدول الرئيسي على مبلغ 120.000 دولار.
بدوره، نجح شلباية مؤخرا في الظفر ببطولة "كانبيرا تشالنجير" الأسترالية ذات الـ125 نقطة لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، والتي اختتمت الجمعة الماضية، بعد فوزهما على الثنائي الفرنسي ألبانو أوليفيتتي والسويدي أندريه جورانسون بمجموعتين دون رد وبواقع 7-6 و6-3.
وحقق شلباية ورينكون أول ألقابهما في العام الجديد، بعد سلسلة من النتائج والمستويات المميزة في البطولة، تخللها بالفوز على كل من الأسترالي تريستان شولكيت وآدم والتون بثمن النهائي، وفي ربع النهائي تجاوزا الثنائي البرازيلي مارسيلو ديمولينير والهولندي بارت ستيفينس، والثنائي الكولومبي كريستيان رودريجز والإكوادوري دييجو هيدالجو في نصف النهائي.
وفي منافسات البطولة نفسها على الصعيد الفردي، لم ينجح شلباية في بلوغ الجدول الرئيسي للمنافسات، بعد أن خسر من أمام منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري (المصنف 157 عالميا)، بخسارته بمجموعتين دون رد وبواقع 2-6 و4-6، علما بأنه تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا) في الدور الأول من التصفيات، بالتغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4.

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