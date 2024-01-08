Wednesday, 10 January 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصوص مستشارا فنيا ومسؤولا عن تطوير اللاعبين مع شاركس الصيني

1/8/2024 11:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري انضم المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة، وسام الصوص، إلى نادي شنغهاي شاركس، والذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة.
ويتولى الصوص مع الفريق الصيني شنغهاي شاركس – الذي سبق لعملاق كرة السلة الصيني ياو مينغ اللعب فيه - مسؤولية تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.
وقال وسام الصوص في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "أعتقد أن هذه الفرصة تمثل خبرة ممتازة وتجربة ناجحة لمسيرتي، كما أنها تمثل اعترافا حقيقيا من نادي شنغهاي شاركس على المجهود الذي بذلته مع المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية".
ويتابع: "يحظى شاركس بمنظومة عمل احترافية ويمتلك إمكانيات كبيرة، تسهل نجاح عمل أي مدرب وتفتح الباب أمامه لتقديم خبراته كاملة في العمل والتطوير"، مبديا سعادته بكونه أول مدرب أردني يتولى منصبا فنيا في الدوري الصيني.
وسبق أن خاض لاعب المنتخب الوطني زيد عباس تجربة احترافية في الدوري الصيني مع فرق، شنغهاي شاركس وبيجينغ دوكس وفوجيان كسونغسنغ وشانكسي دراغون، تبعه شقيقه إسلام عباس مع فريق جيلين تايجرز، فيما لعب زيد الخص مع فريق كنداو دبل ستار، واحترف سام دغلس مع فريق شانشي زونج.
ويضيف الصوص: "آمل بأن تفتح هذه التجربة المثمرة آفاقا للمدرب الأردني للعمل في الصين، وأن أكون سفيرا للمدربين الأردنيين في دول شرق آسيا"، كاشفا عن انتهاء ارتباطه مع أكاديمية DME الرياضية في الولايات المتحدة من منصبه مديرا لكرة السلة والمدرب الرئيس في أكاديمية التطوير، التي أكدت ترحيبها بعودته للتدريب فيها بأي وقت، وفقا لحد قوله.
ويستطرد: "أسعى دائما للتطور وتعزيز خبراتي، ولدي طموحات وشغف كبير لتحقيق ذلك، كما أن فرصة العمل في دوري بحجم الصين وبهذا التوقيت المهم، يجسد التوافق في بناء علاقة تشاركية طويلة الأمد بين المدرب ومنظومة الفريق".
واختتم: "يجب أن يشغل المدرب نفسه بالتطوير ورفع كفاءته، وهذه الخبرات مهمة لتعزيز قدراته ومواكبة تطورات اللعبة"، مجددا كذلك تمنياته بأن يساهم وجوده في الصين بفتح الباب أمام تسويق اللاعب الأردني.
وكان رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، أكد في حديث سابق لـ"الغد"، قرب تجديد عقد وسام الصوص مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول بكرة السلة، حيث من المتوقع أن يصل الأردن مطلع شباط (فبراير) المقبل، لبدء التدريبات مع "صقور الأردن"، الذي يتحضر لخوض تصفيات كأس آسيا 2025.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
ويعد وسام الصوص (40 عاما)، من الجيل الذهبي لكرة السلة الأردنية الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم (تركيا 2010) للمرة الأولى في تاريخه لاعبا، كما يعد أول مدرب وطني يقود المنتخب إلى التأهل الثالث بنهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، وأحرز لقب النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة واللقب الخامس في تاريخ الأردن "رقم قياسي".
وكتب الصوص تاريخا خاصا مع "الصقور" نهاية العام الماضي أيضا، بعدما قادهم للظفر بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، وهي الميدالية الأولى في سجل مشاركات الأردن بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.

MENAFN08012024000072011014ID1107698151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث