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النشامى يخوض البروفة النهائية أمام اليابان تحضيرا لكأس آسيا

1/8/2024 11:33:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم اختبارا صعبا لإثبات قدراته الفنية والبدنية، قبل بداية مشواره في نهائيات كأس آسيا، عندما يلتقي المنتخب الياباني وديا اليوم عند الساعة الثانية والنصف مساء، في مباراة سيحتضنها ملعب الإرسال في الدوحة، الملعب المخصص لتدريبات المنتخب الياباني.
ويسعى المنتخب الوطني لتأكيد صحوته والدخول للمسابقة القارية بأفضل صورة، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية، أو الظهور بصورة مشرفة أمام المنتخب الياباني أحد أقوى المنتخبات حاليا على الساحتين القارية والدولية.
وحقق المنتخب فوزا معنويا مهما الجمعة الماضي، على نظيره القطري بهدفين لهدف، مع تحسن كبير في الأداء وفقا للمعلومات الواردة من قطر، ما يدفع الجميع إلى التفاؤل أملا بمواصلة الحضور الإيجابي.
وستكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير كسابقتها، بحسب طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتة، حيث يسعى الأخير لتجنب الكشف عن أوراقه أمام المنتخبات المنافسة له في المجموعة الخامسة بالمسابقة الآسيوية، وهم كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
والتقى "النشامى" مع نظيره الياباني في 6 مناسبات سابقة، حقق خلالها فوزا وحيدا مقابل 3 تعادلات وهزيمتين، مسجلا 5 أهداف مقابل 12 دخلت شباكه، علما بأن المباريات الست جميعها جاءت على صعيد البطولات الرسمية، وتعد مواجهة اليوم الأولى بينهما على الصعيد الودي.
وتضم قائمة المنتخب لمباراة اليوم والبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويأمل الشارع الرياضي في تقديم مستوى يليق بالطموح في مواجهة اليابان، وقد تقدم نتيجة مباراة اليوم ملامح الدور الذي من الممكن أن يصل إليه المنتخب في البطولة، في ظل تبقي 3 أيام فقط على انطلاقها، علما بأن الإنجاز الأكبر للمنتخب تمثل بالوصول لربع النهائي مرتين في العامين 2004 و2011، فيما بلغ الدور ثمن النهائي بالنسخة السابقة العام 2019، وخرج من دور المجموعات بنسخة العام 2015.
وسيحاول عموتة تثبيت التشكيلة التي سيخوض بها البطولة، بالاعتماد على الأسماء التي ظهرت في المباراة الأخيرة، وإجراء بعض التعديلات الطفيفة، من خلال الدفع بكل من: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، يزن العرب، سالم العجالين، عبد الله نصيب، محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات.
ويتعين على اللاعبين بذل قصارى جهدهم، والعمل على إقناع الجماهير بقدرتهم على تحقيق إنجاز نوعي في النسخة المقبلة، الأمر الذي سينعكس على زيادة دعمهم في المدرجات من قبل الجمهور.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع المنتخب الياباني إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتسجيل فوز جديد تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو، الذي شكل منذ تسلمه مهمة تدريب "الساموراي" فريقا "لا يشق له غبار"، وحقق نتائج لافتة جعلته أحد أقوى المرشحين للظفر بالبطولة الآسيوية بنسختها الثامنة عشرة.
ومن المتوقع أن يعتمد مورياسو على كوكبة من اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية، مثل ظهير آرسنال تاكيهيرو تومياسو، وقائد المنتخب ونجم وسط ليفربول واتارو إندو، وجناح موناكو تاكومي مينامينو، إضافة إلى نجم ريال سوسييداد تاكيفوسا كوبو، وجناح برايتون كاورو ميتوما ومهاجم سلتيك دايزن مايدا.
وتضم قائمة المنتخب الياباني أيضا كلا من: دايا مايكاوا، زيون سوزوكي، تايشي براندون نوزاوا، شوجو تانيجوتشي، كو إيتاكورا، تسويوشي واتانابي، يوتا ناكاياما، كوكي ماتشيدا، سييا مايكوما، هيروكي إيتو، يوكيناري سوجاوارا، جونيا إيتو، تاكوما أسانو، هيديماسا موريتا، كاورو ميتوما، ريو هاتات، كيتو ناكامورا، كايشو سانو، دايزن مايدا، ريتسو دوان، أياسي أويدا وماو هوسويا.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بلقاء ماليزيا في 15 من الشهر الحالي على ستاد الجنوب، فيما ينافس المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة مع منتخبات العراق وفيتنام وإندونيسيا، ويبدأ مشاركته بلقاء نظيره الفيتنامي في 14 من الشهر نفسه على
ستاد أحمد بن علي.

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