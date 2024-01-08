كما يواجه الدحدوح وغالبية الغزيين.. ما مخاطر“الحزن التراكمي”؟



هذا الحزن التراكمي والخسارات المتتالية التي مني بها المراسل الفلسطيني، أثارت موجة من التعاطف الواسع مع معاناة الدحدوح وغيره من آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من الفقد المتكرر والمرارة المضاعفة لموت المقربين نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 3 أشهر حتى الآن على قطاع غزة.



إذ تكرر مشهد خسارة العديد من المواطنين لأكثر من فرد مقرب من الأسرة أو العائلة والأصدقاء، إضافة لخسارة منازلهم ومصادر رزقهم وشعورهم بالأمان، الأمر الذي يكبد الشخص ضريبة نفسية باهظة، فيما يعرّفه خبراء علم النفس بـ"الحزن التراكمي" أو "المرارة المضاعفة".



ما هو الحزن التراكمي؟

يمكن وصف الحزن المضاعف أو المرارة التراكمية بأنها سلسلة من الخسائر والفقد للأشخاص المقربين تحدث خلال فترة زمنية قصيرة.



ويحدث هذا النوع من الحزن المركب، عندما تتراكم خسائر متعددة فوق بعضها البعض في حياة شخص واحد بشكل متسلسل. أحد الأمثلة على الحزن التراكمي هو فقدان أحد أفراد أسرته، يليه فقدان صديق، ثم بعد بضعة أشهر أو أسابيع، يتم فقدان المنزل أو الوظيفة وغيرها من العوامل الحياتية الكبرى.



وبحسب دراسات متخصصة في علم النفس بهذا الشأن، فإنه على الرغم من أن تلك الخسائر قد يكون لها أسباب مختلفة، وتؤثر على مناطق مختلفة من جودة وشكل حياة الشخص، وتختلف في مستويات شدتها ووقعها على النفس، فقد يكون التعامل معها دفعة واحدة بهذا الشكل أصعب من التعامل مع الخسائر الفردية، بسبب التأثير المضاعف والحزن النفسي المتراكم على الشخص نتيجة التعرض المتسلسل لها في فترة محدودة من الحياة.



ويعد الحزن التراكمي أمراً صعباً وله تأثير عميق على الصحة النفسية والعقلية، لأنه قبل أن تتاح للشخص فرصة التعافي والشفاء بالتأقلم مع كل واحدة من الخسائر، تنشأ خسارة أخرى- غير متوقعة على الأغلب- ما يجعل التغلب على أي حزن أمراً صعباً أكثر فأكثر.



أعراض الحزن التراكمي المركب:

وفقاً لعلماء النفس والصحة العقلية، هناك عدد من الأعراض الشائعة بين من يعانون من المرارة التراكمية والحزن المركب أو المضاعف، وهي كالتالي:



الشعور بالصدمة.

الإحساس بالإنكار وعدم التصديق.

الغضب.

الحزن الشديد.

الشعور بالذنب والندم.

الشعور بالقلق والتوتر.

الإحساس بالعجز.

الخدر العاطفي (كأن الأحداث عبارة عن حلم أو كابوس غير واقعي).

الشعور بالإرهاق والإعياء الشديد.

عدم القدرة على النوم (الأرق).

فقدان الشهية.

العزلة عن الأصدقاء والعائلة.

صعوبة الأداء في العمل.

صعوبة تأدية المهام اليومية مثل الاستحمام وتغيير الملابس.



وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر، وفي حالات حادةٍ سنوات، حتى يعود الشخص الذي يعاني من الحزن التراكمي المتفاقم إلى سلوكه المعتاد من الحياة.



أسباب الحزن المركب والمرارة المتراكمة

كما أسلفنا الذكر، هناك عدة أسباب للحزن التراكمي تنحصر بشكل عام في المعاناة من أكثر من مصيبة واحدة في فترة زمنية قصيرة، مثل موت فرد من الأسرة، يليه خسارة عمل أو زوج أو حتى اكتشاف الإصابة بمرض معين.



ومن الأمثلة على الخسائر التي قد تسبب مرارة مركّبة عند البعض:

فقدان شخص كنت تعرفه أو تعرفه معرفة مقربة.

التعرض لخسائر مالية.

خسارة وظيفتك أو عملك.

الطلاق أو الانفصال عن شريك حياتك.

تشخيص حالة صحية خطيرة.

مشاهدة شخص عزيز يعاني من حالة صحية خطيرة.

فقدان الصحة أو الحركة أو القدرة المعرفية.

فقدان المنزل بسبب صعوبات مالية أو كارثة أو حرب.

فقدان الممتلكات الشخصية أو الأشياء الثمينة.

فقدان الحقوق أو الإحساس بالأمان.

التعرض لتغيير في نمط الحياة يصعب التعامل معه.



قد يعاني البعض بصورة خاصة من تداعيات نفسية أكثر حدة من غيرهم عند المعاناة من الخسائر الشخصية المتراكمة، وهم على سبيل المثال الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو حالات صحية أخرى. أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الدعم الاجتماعي في حياتهم، والكبار في السن، والأشخاص الذين يتعرضون بشكل روتيني للصدمات، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الأخصائيين الاجتماعيين أو المستجيبين الأوائل أو الصحفيين في مناطق الحروب.



كما قد يعاني من يعيشون في بيئة مُهدَّدة يتعرضون فيها للعديد من الخسائر في وقت واحد، مثل قطاع غزة بتجدد العدوان الإسرائيلي عليه، أو مناطق الكوارث الطبيعية، من تبعات نفسية خطيرة بسبب المرارة المركّبة.



التعامل مع الحزن المركب بشكل صحي

ينصح خبراء الصحة النفسية والعقلية باتباع عدد من التعليمات؛ لتسهيل عملية التعافي وتجاوز الصدمات الناجمة عن تراكم وتفاقم المصائب في الحياة الشخصية، ومن أهم النقاط التي يجب اتباعها:



1- عدم قمع الحزن: من المهم الشعور بما يكفي من الحزن على كل خسارة على حدة؛ وذلك حتى يتمكن الشخص من البدء في قبول الواقع والمضي قدماً.



صحيح أن معالجة المشاعر أمر صعب لكنه ضروري. وعدم أخذ الوقت الكافي لمعالجة كل خسارة أو قمع المشاعر بالانهيار والحزن، يمكن أن يزيد من تفاقم المشاعر السلبية.



2- الرعاية الذاتية: من الضروري التعاطف مع الذات وتقدير معاناتها، خاصةً أنها لم تمتلك الوقت الكافي للاستيعاب والتأقلم بعد كل مصيبة شخصية.



الاستعانة بالأشخاص المقربين: من الضروري الاستعانة بدوائر المقربين سواء من الأهل أو الأصدقاء، والتواصل معهم ومشاركتهم الأفكار والمشاعر؛ للحصول على الدعم النفسي والمعنوي منهم.



3- الأمر يستغرق بعض الوقت: لا يجب أبداً وضع فترات زمنية أو توقعات غير واقعية للحزن. إذ يستغرق الحزن وقتاً للشفاء، وقد يستغرق الحزن المتفاقم والمرارة المتراكمة نتيجة تجدد المصائب والخسائر الشخصية وقتاً أطول. لذا من الضروري الاستعانة بالصبر مع النفس ومنحها ما تحتاج من الوقت.



4- البحث عن معنى الحياة: الخسارة تساعدنا على وضع الأمور في نصابها الصحيح وإعادة تحديد ما هو مهم بالنسبة لنا في الحياة. لذا من الممكن اغتنام هذه الفرصة لتحديد الأشياء التي تتوافق مع القيم الشخصية.



5- طلب المساعدة المتخصصة: وفي حال صعوبة التأقلم، من الضروري اتخاذ قرار الاستعانة بالأطباء النفسيين المتخصصين؛ للمساعدة على التأقلم والتعافي من الخسارة والشعور بالسلام والقبول. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح بقصف صهيوني غرب خان يونس

حمزة وائل الدحدوح.. ومضات من حياة الشاهد الشهيد