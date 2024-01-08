إطلاق مشروع فني توثيقي حول الحرب على غزة بسلسلة من الفعاليات والبرامج في دارة الفنون

وذلك عبر سلسلة من البرامج والفعاليات واللقاءات التي تُشكل امتدادًا للبرنامج الغني التضامني مع فلسطين منذ نهاية شهر تشرين الأول الماضي، والذي يتضمن عرضا لأعمال فنية حول فلسطين من مجموعة خالد شومان الخاصة.

حيث يُفتتح مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة السادسة في مساحة المختبر تركيب قائم على النصوص يحمل

عنوان "لن نرحل" للفنانة سهى شومان ويتضمن عبر عدة أجزاء متصلة توثيقا للحظة الراهنة من مسار حرب مستمرة منذ 75 عامًا، وفي تحدٍ واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يُقدم المشروع توثيقا لأسماء فنانين

ومنسقي معارض ونشطاء ثقافيين وصحفيين تم استهدافهم أو إسكاتهم أو تهديدهم كنتيجة لتضامنهم ودعمهم للحق الفلسطيني، أو بسبب اتخاذهم مواقف ضد قمع الصوت الفلسطيني. بالإضافة إلى توثيق أسماء المواقع الثقافية والأثرية والتراثية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب على غزة.



وتستضيف دارة الفنون في 25 من الشهر الجاري الفنانة أملي جاسر في جلسة نقاشية وعرض أول لفيلمها "رسالة إلى صديق وهو عمل فيديو تدور أحداثه حول الانتهاكات الإسرائيلية وظروف الحياة في مدينة بيت لحم من خلال التركيز على قصة منزل عائلة الفنانة والمنطقة المحيطة به كمواقع شاهدة على سجل طويل من الأحداث.

كما يُعقد في 27 من الشهر الجاري لقاء مع القيم الفني والكاتب فاسيف كورتون يتناول حملات التعتيم المتصاعدة في أوروبا وحول العالم ضد الفنانين المتضامنين مع فلسطين وكيف يمكننا التصدي لها ومقاومتها.



يُمثل هذا المشروع دعوة للمؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم للتضامن مع فلسطين، وللعمل المشترك على إيصال الأصوات الفلسطينية، حيث سيعلن عن سلسلة أخرى من البرامج واللقاءات وورش العمل والفعاليات التي ستساهم في إثراء البعد التوثيقي للمشروع خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع فنانين ومنسقي معارض ونشطاء ثقافيين وباحثين ومؤرخين.