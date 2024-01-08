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كيف تتعامل مع الحروق بحسب درجاتها؟

1/8/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعتبر الحروق من بين الإصابات الجلدية الشائعة، والتي يجب أن تكون على دراية بأعراضها وكيفية التعامل معها. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
ونشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر موقعه الإلكتروني، بعض الخطوات التي من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات الحروق.
أعراض حروق الدرجة الأولى:
- احمرار الجلد المصاب.
- ألم عند اللمس.
- ظهور تورم خفيف على الجلد.
كيفية التعامل مع حروق الدرجة الأولى:
- ضع كمادات باردة ورطبة أو اغمر المنطقة في ماء عذب بارد. استمر بذلك حتى يخف الألم.
- قم بتغطية الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة أو قطعة قماش نظيفة.
- لا تستخدم المراهم على المنطقة المصابة، قد تسبب العدوى.
يمكن استخدام مسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الألم.
أعراض حروق الدرجة الثانية:
- تغير لون الجلد إلى البني أو الأحمر الداكن.
- احمرار وانتفاخ.
- ألم في المنطقة المصابة.
- ظهور أكياس مليئة بالسوائل.
- الجلد يزول بسهولة في المنطقة المصابة.
كيفية التعامل مع حروق الدرجة الثانية:
- ضع الجزء المحترق في الماء العذب البارد أو ضع كمادات باردة. استمر بذلك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة.
- جفف الجزء المحترق بقطعة قماش نظيفة وقم بتغطيتها بشاش معقم.
- لا تلمس البثور أو الجروح.
- لا تضع المراهم على الحروق، قد تسبب العدوى.
رفع الذراعين أو الساقين المحترقتين.
ضع الشخص على الأرض بشكل مسطح، وارفع القدمين قليلا (30 سم)، واستخدم معطفا أو بطانية لتغطية المصاب.
ابحث عن رعاية طبية ولا تتدخل في حالة الحروق الخطيرة إلا إذا كنت محترفا صحيا أو مدربا.
أعراض حروق الدرجة الثالثة:
- تلف أو فقدان في طبقات الجلد.
- عدم وجود ألم عند اللمس.
- جلد جاف وقاس.
- تفحم الجلد، أو ظهور بقع بيضاء، أو بنية، أو سوداء.
كيفية التعامل مع حروق الدرجة الثالثة:
- قم بتغطية الجزء المحترق برفق بشاش معقم أو قطعة قماش نظيفة. (لا تستخدم المواد التي يمكن أن تترك وبرًا على الحرق).
- لا تضع المراهم على الحروق، قد تسبب العدوى.
- ضع الشخص على الأرض بشكل مسطح، ارفع القدمين قليلا (30 سم).
- اجعل الشخص يجلس إذا كان وجهه محترقا. راقب عن كثب احتمال وجود مشاكل في التنفس.
- ارفع المنطقة المحترقة فوق رأس الشخص إن أمكن، وتأكد من أنه دافئ ومرتاح، وراقب علامات الصدمة.
- لا تضع وسادة تحت رأس المصاب إذا كان الشخص مستلقيا وهناك حروق في مجرى الهواء، يمكن أن يغلق ذلك مجرى الهواء.
- ابحث عن رعاية طبية ولا تتدخل في حالة حروق خطيرة إلا إذا كنت محترفا صحيا مدربا.

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