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منظمة إنقاذ الطفولة: نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة

1/8/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة إنقاذ الطفولة: "إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان منذ الـ7 من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي".
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان عبر موقعها الرسمي الليلة قبل الماضية، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تفيد بأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى الساقين أو كلتيهما" منذ بداية العدوان.
وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت من دون تخدير، مشيرا إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية اللازمة في القطاع.
من جهته، قال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي: "إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70 بالمائة منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض. -(بترا)

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