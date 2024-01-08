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مقاومة الاعتقال.. كتاب يعزز ثقافة الصمود بوجه الاحتلال

1/8/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن مؤسسة الأيام في رام الله، فلسطين، كتاب بعنوان "مقاومة الاعتقال"، وهو من تأليف مروان البرغوثي، عبد الناصر عيسى وعاهد أبو غلمة.
يأتي الكتاب ضمن "أدب المقاومة في المعتقلات والسجون"، أساسيات تجربة الاعتقال وطرق الوقاية منها أولا، ومجابهتها والتصدي لها ثانيا.
المؤلفون يشيرون، في مقدمتهم للكتاب، إلى أن الهدف هو تسليط الضوء على جريمة الاعتقال، وكشف مدى خطورتها على الشعب الفلسطيني، وعلى مقاومته، كما يكشف الكتاب عن أساليب ووسائل وأهداف الاحتلال من وراء سياسية الاعتقال الواسعة، ويقدم أيضا رؤية لأفضل الوسائل والأساليب الناجعة لمقاومة الاعتقال، كجزء مهم في مسيرة مقاومة الاحتلال وحماية بنية فصائل المقاومة ومجموعات المقاومة. وأيضا يقدم شرحا واضحا عن وسائل وأساليب المخابرات الإسرائيلية، في جمع المعلومات، وفي مراقبة ومتابعة وملاحقة المناضلين والمجاهدين وفي اعتقالهم.
كما يسلط الكتاب الضوء على أساليب التحقيق التي تمارسها أجهزة المخابرات الإسرائيلية، مع المعتقلين، لانتزاع الاعترافات منهم، والإيقاع بهم وخداعهم، ويسلط الضوء كذلك، على أبرز ممارسات التعذيب والتنكيل، وعلى مدى الضرر البالغ، الذي يلحق بالمقاومة وفصائلها ومناضليها، من جراء الاعتقالات، ويقدم تصورا لآليات مواجهة التحقيق وحماية المعلومات، باعتبار ذلك واجبا وطنيا، دينيا وأخلاقيا، خاصة وأن اعتراف المعتقل، أمام أجهزة المخابرات الإسرائيلية، يتحول ويترجم على أرض الواقع، إلى سنوات يقضيها الأسير من وراء القضبان.
ويكشف الكتاب أيضا عن أحدث الوسائل التي يمارسها عملاء الاحتلال، في الزنازين وفي غرف العار "غرف العملاء في السجون والأقسام الخاصة، بهم"، ويقدم موجزا عن المحاكم العسكرية وآثارها على النضال الوطني الفلسطيني، وعن تجربة الحركة الأسيرة، وأفضل الطرق للاستفادة من فترة الاعتقال وتقليل الأضرار إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال آليات مواجهة سياسة مديرية السجن، ويقدم عرضا موجزا أيضا عن الآثار السلبية المترتبة على الاعتقال، سواء على الفرد أو الأسرة أو المجتمع. وفي النهاية يقدم سبيل وآليات تحرير الأسرى، وتعزيز ثقافة تحرير الأسرى، لدى القيادة السياسية وفي المجتمع.
ويؤكد المؤلفون أن هذا الكتاب يشكل دليلا ومرشدا لمقاومة الاعتقال، فهو دعوة صريحة وواضحة للتعامل بجدية أكبر، من قبل الأوساط والمستويات الفلسطينية، مع جريمة الاعتقال، في الوقت الذي أصبح فيه قضاء أكثر من ثلاثة عقود في سجون الاحتلال، واعتقال مئات الفلسطينيين شهريا، ووجود ما يقارب عشرة آلاف أسير في سجون الاحتلال، أمرا عاديا لا يتوقف عنده أحد.
ويهدف هذا الكتاب إلى نشر وترسيخ ثقافة وفكر تحرير الأسرى وكأولوية وطنية، كما يشكل الكتاب إضافة وإفادة نوعية للمواطن والمناضل والمقاوم، وأن يعزز من ثقافة مقاومة الاحتلال، ومن ثقافة الصمود في التحقيق ومن ثقافة حماية أمن المقاومة، ويسهم في ثقافة تحرير الأسرى وتحرير الوطن.
ويشير المؤلفون إلى أن الحركة الصهيونية، لم تكتف بالنكبة التي حلت بالشعب العربي الفلسطيني، والتي أدت إلى قيام إسرائيل، على أنقاض الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وتدمير 514 قرية ومدينة وبلدة، وتهجير وطرد الغالبية الساحقة من شعب فلسطين، وتدمير عشرات المجازر، وتحول مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لاجئين، بل واصلت هذه الجريمة الفريدة، في التاريخ الإنساني، ببشاعتها، وقامت في حزيران 1967، باحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أي الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى باقي الأراضي العربية.
وفي إطار سياساتها لتثبت الاحتلال، والحكم العسكري، وإحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني، الذي وقع تحت الاحتلال العسكري، مارست إسرائيل جملة من السياسات، أبرزها مصاردة الأراضي، وإقامة المستوطنات، ونهب الثروات والسيطرة على مصادرة المياه، والسيطرة على مناحي الحياة المختلفة.
ولتحقيق هذا الهدف، شنت إسرائيل حملة عشواء، على مظاهر العمل الوطني الفلسطيني كافة، الرافض والمقاوم للاحتلال، وارتكبت عمليات قتل واغتيال وإبعاد للقيادات والفعاليات الوطنية، وتقييد الحركة الداخلية بين المناطق الفلسطينية المحتلة، والسيطرة على المجال الاقتصادي بصورة مطلقة، واتباع سياسة الاعتقال على نطاق واسع، ليصل مستوى لم يمارسه الاستعمار في أي بلد محتل في العالم، فعلى مدار 43 عاما من الاحتلال، تعرض ما يقارب 750 ألف فلسطيني وفلسطينية للاعتقال في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وهذا رقم قياسي لشعب، لم يصل تعداد سكانه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أربعة ملايين نسمة.
جاء الكتاب في سبعة فصول، يتحدث الأول عن أهداف سياسة الاعتقال، ويتمثل في الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي، وأقل عدد من السكان، وإقامة وتوسيع المستوطنات، والفصل الثاني يتناول الإجراءات الوقائية لمقاومة الاعتقال، والثالث التحقيق وأساليب التعذيب، والفصل الرابع يتحدث عن المحاكم الإسرائيلية الظالمة، بينما يتناول الفصل الخامس سياسة إدارة السجون وسبل مواجهتها، والفصل السادس يتناول الآثار السلبية المترتبة على الاعتقال، والسابع يتحدث عن تحرير الأسرى.

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