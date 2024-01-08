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الأمهات في غزة.. نماذج استثنائية في التضحية وتطبيب الجراح

1/8/2024 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي في غزة، تبرهن الأمهات يوميا، من خلال القصص والمشاهد الموجعة أنهن استثنائيات بعطائهن، قويات بثباتهن، الأمومة لديهن مختلفة بحجم أعبائهن وأوجاعهن.
الأم والمرأة الغزية تعد رمزا للصمود والحياة، فهي من قلب الوجع تجد الأمل، تقاوم الموت بالولادة، وتضحي بروحها لتبقى أرضها ويسلم أبناؤها. ليس هناك أصعب من مشهد لإحدى الأمهات وهي تحمي أبناءها بجسدها خلال نزوحهم من الشمال إلى الجنوب مشيا على الأقدام، وتحمل بعضا من احتياجاتهم وأوجاعا وأعباء ستبقى معهم حتى انتهاء الحرب وعودتهم إلى منازلهم.
وفي مشهد آخر، يجسد القوة والإيمان معا، تظهر أم غزية والدماء تغطي وجهها ويديها، لكنها تكابر على وجعها وتنسى آلامها وجراحها من أجل أن تحتضن طفلتها الخائفة وتطمئنها في عملية النزوح غير الآمنة، هذا حال الأمهات في غزة، فمع كل يوم تتصدر واحدة منهن مشهد البطولة بطريقة ما.
وبالرغم من سياسة القهر التي يتبعها الاحتلال ضد الأمومة في فلسطين ككل عبر شبح الفقد المتكرر، إلا أن النساء والأمهات هناك يعرفن تماما قيمة الحياة ويؤمن بدورهن في حماية وطنهن وتقديم الشهيد تلو الشهيد من أبنائهن بفخر واعتزاز وبقوة ممزوجة بالصبر، يطببن الوجع ويقفن إلى جانب الجرحى واليتامى والمكلومين، فهن كأمهات يحملن أعباء أسرهن وأعباء كل من شردته الحرب وأبقته بلا عائلة أو سند.
الأمومة في غزة لا تتجزأ، هناك كلهن أمهات يفضن بحنانهن على الصغار والكبار، فأمومتهن الاستثنائية جعلت منهن نماذج حية في البطولة والصمود والتضحية بالرغم من القلق على المصير المجهول لأسرهن والأقارب والوجع في كل لحظة، إلا أنهن قادرات على صنع الفرح وترجمته بأبسط التفاصيل.
الأم الغزية استطاعت أن تؤدي أدوارا مختلفة، فهي الأم والمربية والحامية والمناضلة والمجاهدة تدفع ثمنا غاليا في سبيل النصر وحياة أبنائها، لأنها استثنائية بأمومتها تصر على أن تكون الحضن لكل من فقد الأمان وفقد إحساسه بالحياة.
"الأمومة في غزة مختلفة وهي عنوان للصمود"، بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، حيث تميزت الأم الغزية بقوتها وثباتها وتحملها لأوجاع الفقد والقهر، فاستحقت أن تكون نموذجا استثنائيا يقدم أغلى الأثمان من أجل الحرية واسترجاع الأرض.
ويلفت إلى أن الأم هناك بمثابة الجندي، فهي تحارب بكل شيء تملكه بحياتها، بأبنائها، ببيتها وحتى براحتها، تحمل على عاتقها ثقلا من الأعباء لتمنح الأمان لأبنائها حتى لو على حساب حياتها، إضافة إلى دورها في مداواة جراح غيرها ورفع المعنويات في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهونها يوميا.
ويبين مطارنة أن الأم هي من تنجب الأبطال وتربيهم وتزرع فيهم حب الأرض، وهي أساس قوتهم وصمودهم، منها يتعلمون الصبر والتضحية والإيمان، ومن إرادتها يستمدون الأمل، فهي الأم والمربية والمعلمة والمجاهدة.
آلام وأوجاع لا تنتهي تعيشها الأم الغزية، وفق مطارنة، خاصة في الحرب الأخيرة التي دخلت شهرها الرابع، فأمام عينيها يستشهد أبناؤها وتحرق جثثهم وتبتر أطرافهم، ومع ذلك تظل صامدة محتسبة لديها من الصلابة النفسية ما يكفيها لتصنع جيلا يؤمن بقضيته قادرا على مواجهة عدوه ومحاربته بقوة الإيمان واليقين.
ومن جهتها، ترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن الأمهات في غزة يحاربن الموت ويقفن أمامه كل لحظة وهن يحاولن بكل قوتهن حماية أبنائهن منه، معاني الأمومة في غزة مختلفة عنه في كل العالم، يسعين لتوفير الطعام واللباس لأبنائهن وتوفير المأوى والدفء، وخاصة بعد قصف المنازل والنزوح والمعاناة المريرة من توفير سبل العيش اليومي، هن يحملن هم ووجع ما فقدن من أولادهن وعائلاتهن ويعشن في القلق والخوف الدائم من وجع قادم قد يأتي في أي لحظة.
اليوم؛ النساء والأمهات في غزة، يحملن دور الحامي والمدافع والداعم والمساند لأطفال وعائلات بأكملها تعاني من ويلات الحرب وصعوباتها، دور المرأة والأم في غزة عبارة عن محاولة جاهدة لإنشاء نوع من التوازن بين الألم والأمل، الألم على الفقد والفراق والأمل في نجاة الباقين، وفق إبراهيم.
اليوم، تبقي الأم قلوب أطفالها نابضة، بكاؤها ونحيبها وصرخاتها تُسمع الكون، وصورتها وهي تحتضن طفلها شهيداً أصعب صورة في الكون، هي تقدم من أجل فلسطين وأجل غزة أثمن وأغلى ما يمكن أن يقدم.
وتبين إبراهيم أنه بعد نشوب الحرب في 7 أكتوبر، استطاعت الأم، وبكل فخر، أن تقدم بطولة وتضحية وصمودا وصبرا وقوة إيمان بالله وبالأرض والنصر. وبالرغم من سياسة قهر الأمومة التي استخدمها الاستيطان عبر شبح الفقد المتكرر، إلا أن النساء والأمهات في غزة يعرفن تماماً قيمة الحياة، ولا يتوقفن أبداً عن دورهن الأساسي.
في الثقافة الجمعية والمجتمعية، أصبحت الأمهات العصب الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الفلسطيني، وهن استثنائيات يفهمن معنى قوة الحياة والمقاومة الجماعية والواقع الذي لا يمكن تغييره إلا معاً، فالأمومة فعل غريزي جمعي ولا حدود لأثره ولا كلمات تستطيع وصفه.

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