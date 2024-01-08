منخفض جوي يجلب الأجواء الباردة والأمطار الأربعاء

MENAFN - Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الاثنين مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود أجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة الأربعاء، تدريجيا مع ساعات المساء بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا يطرا انخفاض ملموس على الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مع ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول بعد الظهر إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويتعمق الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب مناطق المملكة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، يحتمل أن تكون الهطولات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية غزيرة أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 7، وفي مرتفعات الشراة 18 - 6، وفي مناطق البادية 21 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 26 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 15، وفي البحر الميت 27 - 16، وفي خليج العقبة 28 - 16 درجة مئوية.- (بترا)