تشكيل فريق بالإدارة المحلية لتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون
الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي أن الوزارة شكلت فريقاً لمتابعة تصويب
المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بقطاع الإدارة المحلية، إضافة
إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لهذه
الغاية.
وقال أبو عرابي في تصريح اليوم الاثنين، إن
تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات المطلوبة لمتابعة
وتشكيل اللجان والتحقيق فيها، موضحاً أن أي ملاحظة لم يتم تصويبها في قطاع الإدارة
المحلية سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وبخصوص صرف المكافآت، لفت إلى أنه منذ عام 2022
وبعد إصدار تعليمات المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة
فإن أية مكافآت تصرف وفقاً لهذه التعليمات. (بترا)
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