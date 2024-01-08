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تشكيل فريق بالإدارة المحلية لتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة

1/8/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي أن الوزارة شكلت فريقاً لمتابعة تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بقطاع الإدارة المحلية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لهذه الغاية.

وقال أبو عرابي في تصريح اليوم الاثنين، إن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات المطلوبة لمتابعة وتشكيل اللجان والتحقيق فيها، موضحاً أن أي ملاحظة لم يتم تصويبها في قطاع الإدارة المحلية سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وبخصوص صرف المكافآت، لفت إلى أنه منذ عام 2022 وبعد إصدار تعليمات المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فإن أية مكافآت تصرف وفقاً لهذه التعليمات. (بترا)

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