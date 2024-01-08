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الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.. بصمات متميزة لخدمة القطاع الخيري

1/8/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية نقلة نوعية للنهوض بواقع العمل الخيري والإنساني حتى أصبح نموذجا يحتذى به كمؤسسة وطنية تعمل وتنجز لخدمة المصلحة العامــة.

فكان العام 2023 حافلا بالتميز والعطاء والإنجاز في مسيرة الاتحاد من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات والأنشطة الهادفــة التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز جهوده الإغاثية لتقديم الدعم والمساندة لمن هم بحاجة محليا وخارجيا.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات إن الاتحاد العام يعمل انسجاما مع التوجيهات الملكية لترسيخ نهج التشاركية مع مختلف المؤسسات والمنظمات والجهات لتعزيز التنمية عبر توظيف إمكاناتــه ومواصلة جهوده للارتقاء بالخدمات التي يقدمها للفئات والشرائح المستهدفة، مبينا أن الاتحاد العام قدم خدمات إنسانية جليلة ورائدة حيث ساهمت مشاريعه التنموية في توفير فرص العمل للتخفيف من الفقر والبطالــة، كما أضفت هذه الأعمال الإنسانية أثرا طيبا على أهمية احترام المواطن وصون كرامته.

وأشار عضيبات إلى أن الاتحاد العام يحرص على تعزيز دور الجمعيات لإحداث التنمية وإشراكها في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الاتحادات وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، مبينا أنه تم تسليم مراكز الأمل للتربية الخاصــة لتديرها الجمعيات الخيرية، كما تم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات التنمية المختلفة كصناديق الائتمان والمشاريع الإنتاجية وتمكين المرأة والشباب والحماية الاجتماعية والقرش الخيري والكراسي المتحركة وحملات رمضان والأدوات الطبية المساندة وتقديم المساعدات للاجئين والصحة الإنجابية والرعاية الوالدية.

وأوضح أن الاتحاد قدم خلال العام الماضي الدعم لخمس جمعيات بعد تقديمها مقترحات المشاريع التي ترتكز في أهدافها على التمكين للمرأة وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة، كما تم تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة في مركز الأمل للتربية الخاصة بالمفرق بهدف التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من كلا الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف عضيبات أن اليانصيب الخيري شهد تطورا تمثل بإصدار نظام جديد يمكن الاتحاد العام من إصدار أنواع أخرى من اليانصيب، وبخاصة الكشط الإلكتروني بهدف زيادة وتحسين إيرادات الاتحاد في ظل الزيادات بأعداد الجمعيات الخيرية المسجلة والحد من الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات.

وأشار إلى أن الاتحاد وإيمانا بأهمية دور الإعلام أطلق موقعه الإلكتروني الرسمي لإبراز رسالة وأهداف الاتحاد والاتحادات في المحافظات والمشاريع التي نفذها وينفذها وتسهيل آليات التواصل وإطلاع المجتمع والجمعيات على الإعلانات والأخبار أولا بأول.

وبين عضيبات أن الاتحاد وانسجاما مع التوجيهات الملكية قدم مبلغ 20 ألف دينار لدعم الأهل والأشقاء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد وبجهود هيئته الإداريــة سيواصل مسيرته لتحقيق التميز والإنجاز وتقديم خدمات جليلة ورائدة والمضي في رسالته الهادفة لتقديم العون والمساعدة للشرائح والفئات الفقيرة والمحتاجة على امتداد مساحات الوطن.

برامج المسؤولية الاجتماعيــة:

إن برامج المسؤولية الاجتماعية وضعت الاتحاد العام على خارطة العمل الاجتماعي في المملكة وخلقت له مكانة نتيجة لنوعية المساعدات والبرامج والمشاريع الإنتاجية التي لا تقل أهمية عن تقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد في الخطط الوطنية للقطاعات المختلفة ودعم المبادرات التي ساهمت في تحقيق التنمية.

كما انضم الاتحاد لتقديم الدعم والمساندة للحملة التي نفذتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في العديد من الأزمات والتي كان الأثر الكبير في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة وفلسطين والتخفيف من معاناتهم وحاجتهم للمواد الأساسية والغذائية والطبية.

مجال العمل التطوعي ودعم الاتحادات والجمعيات والمشاريع:

تمكن الاتحاد من وضع بصماته من خلال حرصه على دعم اتحادات الجمعيات في المحافظات ومشاريع الجمعيات من أجل أن تقوم برسالتها وتساهم في التأهيل والتدريب والتشغيل وتحقق التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، حيث تم توزيع الدعم على الاتحادات ضمن أسس عادلة وللمشاريع النوعية التي لها تماس مباشر لاحتياجات المجتمع المحلي وحياة المواطنين اليومية.

كما قدم الاتحاد الدعم لخمس جمعيات خيرية بواقع خمسة آلاف لكل جمعية؛ وهي جمعية نشميات الأردن الخيرية التي ترأسها النائب الأسبق الدكتورة ردينة العطي لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للنساء "من أجلك أنت نحن نعمل في محافظة الزرقاء" وجمعية سيدات بصمة الخير الخيرية التي ترأسها بثينة الزعبي لتنفيذ مشروع "معا نستطيع" لتشغيل المرأة ذاتيا في مدينة السلط وجمعية الأسر التنموية التي ترأسها ميسر السعدي لتنفيذ مشروع تدريب وتأهيل السيدات بالمهن الفندقية و"مشروع ازدهار" وجمعية تدريب وتأهيل المرأة الأردنية الخيرية التي ترأسها منيفة الجازي لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي لسيدات البادية الجنوبية وجمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل الخيريــة لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في محافظة جرش.

كما نفذ الاتحاد العام مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة بالمفرق بالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وإدارته الجمعية الأردنية لرعاية الأرام، حيث ساهم في إفادة عدد من الأفراد الشباب والفتيات والأسر الأقل حظا من خلال تأهيلهم بعدد من الخبرات والمهارات الشاملة لبعض المهن لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الصغيرة التي تمكنهم اقتصاديا ورفد سوق العمل بهذه الكفاءات، بالإضافة إلى أن المشروع ساهم في إجراء صيانة شاملة لمركز الأمل للتربية الخاصة في محافظة المفرق.

كما تم إطلاق مشروع وطني جديد يكون له آثار ملموسة للتخفيف من حدة الفقر في مجتمعنا الأردني وهو الصندوق الوطني للعمل الخيري، بحيث يرد لهذا الصندوق مبلغ مليون دينار سنوي كحد أدنى قابل للزيادة توزع على الأسر الأقل حظا والأكثر احتياجا، وسيتم تطوير فكرته بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية حتى تكون الأمور بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة ونضمن أن أموال هذا الصندوق تذهب بصورة مباشرة إلى الفئات المحتاجة.

كما خصص الاتحاد العام مبلغ 150 ألف دينار بواقع 12 ألفا و500 دينار لكل اتحاد من اتحادات المحافظات لمساعدتهم في تحمل جزء من التزاماتهم المترتبة عليهم وصرف مكافأة مالية مقطوعة لجميع موظفي الاتحاد؛ بما فيهم العاملين في اليانصيب الخيري تشجيعا لهم لبذل أقصى جهد ممكن لتمكين الاتحاد من إحداث النقلة النوعية المتوقعة.

صيانة مبنى الاتحاد:

عمل الاتحاد على إعادة تأهيل مبنى الاتحاد العام داخليا وخارجيا لتحقيق نقلة نوعية لتكون هذه المباني حديثة ومتطورة وبأسلوب عالمي نموذجي وضمن مواصفات معمارية هندسية تراثية تتلاءم مع منطقة اللويبدة التي يوجد بها والتي يغلب عليها الطابع التراثي القديم حيث بلغت التكلفة التقديرية الإجمالية لهذه الأعمال 150 ألف دينار شاملة الأعمال المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية و تأهيل المبنى توزعت ما بين 70 ألف دينار للصيانة داخل المبنى سابقا وصيانة حالية من قبل الأشغال العامة بكلفة 40 ألف دينار والباقي صيانة خارجية للأسوار، حيث ارتكزت هذه الأعمال على تحقيق رسالة وأهداف الاتحاد العام الخيرية والإنسانية والتطوعية من خلال تصميم المبنى يعكس الصورة الحضارية لجمالية المنطقة وتليق بهذه المؤسسة الوطنية ويكون صديقا للبيئة ومزود بمصعد كهربائي لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بين المباني ويراعي أوضاعهم وظروفهم من باب المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئات وخصوصا أن مبنى الاتحاد العام لم يتم إجراء أية أعمال للصيانة له منذ تأسيسه.

صيانة مراكز الأمل للتربية الخاصة:

حرص الاتحاد على وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات في مراكز الأمل لدمج الفئات المستفيدة منها بالمؤسسات التعليمية والمجتمع للإسهام في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ولما له من انعكاسات إيجابية عليهم في حياتهم.

حيث تم إجراء أعمال صيانة لعدد من مراكز الأمل التي تديرها جمعيات خيرية في عجلون (قضاء صخره) والعقبة والمفرق.

كما وقع الاتحاد العام العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات منها جمعية قديس اليوم الأخير (LDSC) للمساهمة في إجراء الأعمال التطويرية والصيانة والتأهيل لمراكز الأمل والتي آخرها في صخرة.

إطلاق اليانصيب الإلكتروني والكشط:

الاتحاد العام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري دون أن يرصد له في موازنة الدولة الأردنية أية مخصصات مهما كان نوعها حيث ساهم اليانصيب بتمكين الاتحاد من تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية الرائدة منها مركز الحسين للسرطان وبيت الدفن الإسلامي ومراكز الأمل للتربية الخاصة المنتشرة في كافة محافظات المملكة والمشاريع الاستثمارية للاتحاد واتحادات المحافظات بالإضافة إلى المشاريع التي قدمها الاتحاد من خلال إيرادات اليانصيب الخيري ودعمه بمبالغ كبيرة تقدر بالملايين لاتحادات وجمعيات المحافظات لتمكينها من إدارة رسالتها النبيلة في العمل الخيري.

كما احتفل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باليوبيل الذهبي لليانصيب الخيري الأردني ومرور خمسون عاما على إصداره حيث جاء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد القائد الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد:

اطلق الاتحاد العام الموقع الإلكتروني الرسمي الذي تم تصميمه وفق المعايير التكنولوجية الحديثة لمتابعة أخبار الاتحاد العام واليانصيب الخيري بكل شفافية ووضوح بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي تحققها العديد من المؤسسات حيث سيكون الموقع الإلكتروني مساندا لهذه المؤسسات بشكل عام وللاتحاد العام بشكل خاص كما يضع كافة المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحيه بما فيها متابعة أخبار الاتحاد واليانصيب الخيري والاطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات بالإضافة إلى أهداف ورسالة الاتحاد والشركاء والداعمين والمشاريع التي نفذت وستنفذ فيما بعد.

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