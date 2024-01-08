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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين وشعبها

1/8/2024 11:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفودا تضم ممثلين عن فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني، خلال ثلاثة لقاءات منفصلة.

وضمت الوفود ممثلين عن التحالف الوطني لمكافحة المخدرات وعن ملتقى التقدم النسائي وممثلين عن أبناء منطقة الهاشمي الشمالي.

وفي بداية اللقاءات، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الأشقاء الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.

وأشار إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من قتل ودمار ومأساة إنسانية جراء ما ترتكبه إسرائيل من عدوان غاشم وانتهاكات سافرة تستهدف الإنسان والبنى التحتية والمرافق الحيوية من مستشفيات ومدارس ودور عبادة.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، كرس، منذ بدء العدوان الغاشم، جهوده من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء، حيث يطالب جلالته المجتمع الدولي والدول المؤثرة في عواصم صنع القرار بضرورة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية لردع إسرائيل عن مواصلة عدوانها.

وأضاف أن جلالة الملك لطالما حذر من تداعيات استمرار العدوان على غزة، الذي سيجر المنطقة برمتها لكارثة سيدفع ثمنها الجميع، كونه سيؤدي لمزيد من العنف والصراع.

وأوضح أن جلالة الملك يؤكد دائما على موقف الأردن الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وكذلك أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأكد العيسوي أنه تجسيدا لواجب الأخوة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، فإن الأردن، وبتوجيهات ملكية مباشرة، سيستمر بإرسال المساعدات الإنسانية، وبجميع الوسائل الممكنة، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات الطبية والعلاجية، إلى جانب فتح أبوابه لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من مرضى السرطان في غزة، الذي تم إجلاؤهم لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان واستقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.

وأشار إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله في تقديم صورة حقيقة لحجم المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين أمام الرأي العام الدولي، لاستنهاض ضميره وإنسانيته، لافتا إلى أهمية مضامين مقال جلالتها، الذي نشر في صحيفة الواشنطن بوست، وكذلك مضامين مقابلاتها الصحيفة مع محطة (سي أن أن) الأميركية.

كما لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وإشرافه المباشر على عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني الثاني، ومرافقة بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك متابعات سموه الميدانية لقوافل المساعدات الأردنية المتواصلة منذ بدء العدوان.

كما تطرق إلى المشاركة الشجاعة لسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في واحدة من عمليات الإنزال الجوي للمساعدات والإمدادات الطبية والعلاجية، التي بلغت حتى الآن تسع عمليات.

وقال إن الأردن، ومنذ نشأته، كان وسيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين، وستبقى مواقفه بقيادته الهاشمية ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده متواصلة لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين وإنصافهم وضمان حقوقهم في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الأردن استطاع بحكمة قيادته وبوعي شعبه ويقظة وحرفية قواته المسلحة وأجهزته الأمنية الحفاظ على أمنه واستقراره، رغم وجوده في محيط ملتهب ما جعله نموذجا على مستوى دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومقدراته.

من جهتهم، عبر الحضور، خلال اللقاءات الثلاثة، عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية ومواقفها الشجاعة تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الأردن سيبقى على الدوام الوطن العظيم الشامخ بقيادته الحكيمة وشعبه الوفي.

وأكدوا وقوفهم والتفافهم حول جلالة الملك ودعمهم لجميع مواقفه، وقالوا إن جلالة الملك المساند الأول للشعب الفلسطيني وحامل لواء الحق الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

وأضافوا أن جميع الأردنيين يقفون كالبنيان المرصوص في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره، مقدرين عاليا الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية للذود عن حمى الأردن.

وأشاروا إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف في حمايتها والحفاظ على هويتها وعروبتها.

وقالوا إن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وقدروا عاليا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، في تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية البشعة من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير لجميع المرافق الحيوية، من خلال مقالها في صحيفة واشنطن بوست ومقابلاتها مع محطات تلفزة عالمية.

كما ثمنوا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

كما أعربوا عن اعتزازهم بمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في واحدة من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ولفتوا إلى ضرورة التوعية بأهمية دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واستثمارها في توضيح الصورة الحقيقية لمواقف الأردن وجهوده المتواصلة تجاه قضايا أمته والتصدي لكل الأكاذيب والافتراءات الباطلة، التي تسعى إلى بث الفتنة والانتقاص من الدور الأردني التاريخي.

وأشاروا إلى جهود الأردن في مكافحة آفة المخدرات، والتي تقف وراءها عصابات منظمة، مثمنين دور القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لتلك العصابات، خصوصا على الحدود الشمالية للمملكة.

وأكد الحضور، في مداخلاتهم، أن تحديات المرحلة تتطلب ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مثمنين في الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

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