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اجتماع يبحث مشاكل المواصلات بمصانع سحاب والموقر

1/8/2024 11:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع رئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة ووفد الجمعية المرافق، سبل حل مشكلة المواصلات التي تواجه موظفي المصانع في مناطق سحاب والموقر.

وناقش المجتمعون اليوم الاثنين، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم وريكات، آليات تساعد زيادة فرص العمل وتحفيز استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الأردنية.

وبحثوا التحديات التي تواجه العاملين في المصانع وضرورة زيادة مشاركة الإناث وتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت التهتموني أهمية التعاون بين جميع الجهات لإيجاد حلول لمشكلة المواصلات في هذه المناطق ودعم تنفيذها، موضحة أن ذلك سيشكل تقدمًا نوعيًا في أكبر تجمع صناعي في الأردن، محققًا المنفعة الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

من جانبه، أشار سمارة إلى جهود الجمعية في تحسين بيئة العمل الصناعية في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية ومناطق سحاب والموقر.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من هيئة تنظيم النقل البري والجمعية لغايات وضع الحلول المناسبة لـتأمين خدمة النقل للعاملين في هذه المصانع.

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