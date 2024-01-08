تحذير من الطيران المدني للقائمين على النشاطات الجوية في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت هيئة الطيران المدني، الجهات التي تقوم
بعمل نشاطات جوية مثل، تشغيل المناطيد أو الطائرات الشراعية أو الجايركوبتر، أو
الطائرات العمودية وغيرها من النشاطات، دون الحصول على التراخيص اللازمة من
الهيئة، مطالبة إياها بالتوقف فورا عن تلك النشاطات لحين تصويب أوضاعها.
وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، ضرورة
الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة، مشيرة إلى أهمية تصويب أوضاع
الشركات حسب تعليمات الهيئة في موعد أقصاه 21 الحالي. (بترا)
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