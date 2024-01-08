Wednesday, 10 January 2024 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير من الطيران المدني للقائمين على النشاطات الجوية في الأردن

1/8/2024 11:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت هيئة الطيران المدني، الجهات التي تقوم بعمل نشاطات جوية مثل، تشغيل المناطيد أو الطائرات الشراعية أو الجايركوبتر، أو الطائرات العمودية وغيرها من النشاطات، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، مطالبة إياها بالتوقف فورا عن تلك النشاطات لحين تصويب أوضاعها.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، ضرورة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة، مشيرة إلى أهمية تصويب أوضاع الشركات حسب تعليمات الهيئة في موعد أقصاه 21 الحالي. (بترا)

MENAFN08012024000072011014ID1107698134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث