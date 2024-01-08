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حماية الصحفيين يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدان مركز حماية وحرية الصحفيين استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفيين في فلسطين، واصفا ما يحدث من استهداف متعمد، وممنهج بأنه مذبحة لم تُسبق عبر التاريخ.
وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه "انضم إلى قائمة الشهداء من الصحفيين والصحفيات حمزة نجل الزميل وائل الدحدوح الذي قٌتل العديد من أفراد أسرته خلال العدوان على غزة، وأصيب شخصيا حين استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد زميله سامر أبو دقة، وتركته ينزف، ومنعت كل محاولات الهلال الأحمر، والدفاع المدني من إنقاذه حتى ارتقى شهيدا".
وأضاف "حماية الصحفيين" أن الصحفيين الذين يسقطون ضحايا في حرب الإبادة، ليسوا أرقاما، وكل منهم/منهن له/لها عائلة، وحكاية، تستحق أن تُروى، واستمرارهم بالتغطية رغم كل الجرائم التي ارتكبت بحقهم دليل بطولة، وتضحية، وسيذكر التاريخ ماذا فعل الصحفيين في فلسطين لإظهار الحقيقة، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار "حماية الصحفيين" إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين رصدت منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن في قطاع غزة والضفة الغربية، استشهاد 106 صحفي وصحفية شهداء، وإصابة 71 آخرين، تعرض 113 صحفيا وصحفية للاعتداء بالضرب، و38 حالة اعتقال، و314 حالة احتجاز ومنع من التغطية، و91 حالة اقتحام وتدمير لمنازل الصحفيين والصحفيات، و80 حالة اقتحام وتدمير لمقرات المؤسسات الإعلامية.
وأكد "حماية الصحفيين" على مطالبته مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكابه جرائم حرب لقتل الصحفيين في فلسطين، داعيا إلى تشكيل تحالف دولي من المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام للمضي، والاستمرار بتقديم الشكاوى إلى حين جلب القتلة للعدالة.
وأعاد مركز حماية وحرية الصحفيين مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والمدنيين.

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