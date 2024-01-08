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المسلماني: تحية فخر واعتزاز بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه المنيع

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال النائب السابق أمجد المسلماني اننا نستذكر هنا العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله فلهم منا جميعاً تحية الإجلال والتقدير.

لقد كانت قواتنا المسلحة دوما تضرب أروع الامثله في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وقطع اي يد تمتد بسوء للاردن .

إن ما يجري على الحدود الشمالية للمملكة أكبر من تهريب مخدرات، وإن جيشنا العربي لهم بالمرصاد
وسيبقى شوكة في قلوب كل من تسول لهم انفسهم المساس بهذا الوطن ومواطنيه .

وسيبقى الاردن السند والظهير للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال وتشكل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني على الصعد كافة تعبيرا واضحا عن موقفنا الشعبي والرسمي بالدعوه المستمره لوقف العدوان على غزة، والتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ولنيل الشعب الفلسطيني حقوقه كامله على ترابه الوطني.

عاش الأردن، عاشت قواتنا المسلحة، عاش الملك، حمى الله الأردن والأردنيين، عاشت فلسطين حرة أبية عربية، والمجد للشهداء،

MENAFN08012024000072011014ID1107698132

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