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الدويري: قانون السير ساهم بانخفاض كبير بأعداد المخالفات الخطرة

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - قال أمين عمان، د. يوسف الشواربة إن الأمانة تعمل على رفع سوية النقل العام في العاصمة، وتشجيع المواطنين على ارتياد وسائطه، للحد من الازدحامات المرورية، مُضيفًا أن الباص السريع، وباص عمان، نقلا ما يقرب من الـ20 مليون مواطن العام الماضي، بينما يستهدفان 25 مليون مواطن العام الحالي.
وعزا الشواربة الازدحامات المرورية في العاصمة عمان لعدة أسباب، أبرزها: ازدياد تملك السيارات الخاصة جراء عدم وجود منظومة نقل عام، والوقوف المزدوج على جوانب الطرق، وعدم كفاءة البنية التحتية، وعدم وجود مواقف عامة في مدينة عمان.
وتطرق اثناء اجتماع لكتلة البرنامج النيابية أمس، بحضور رئيسها د. عيد النعيمات ومدير دائرة السير العميد فراس الدويري، لبحث موضوع الازدحامات المرورية في عمان، إلى حلول للحد من الازدحامات المرورية، كأتمتة المعاملات الحكومية الرسمية، ما يعني تخفيف الإقبال على تلك المؤسسات، وبالتالي التخفيف من حركة المركبات.
وبين أن انتقال المؤسسات الرسمية لأماكن أخرى في العاصمة، لن يجدي نفعًا، لأن ذلك يعني ترحيل للأزمات وليس حلها، مُشددًا على أن الحل يأتي برفع سوية النقل العام والتخطيط المُستقبلي للمدن.
وأوضح الشواربة أن التوجه الآن يتضمن تحويل العاصمة لمدينة ذكية، عبر الرقابة الذكية، عبر انتشار كاميرات المراقبة في كل مكان، وذلك بهدف مخالفة كل من يخالف القانون، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير مواقف عامة تعمل بالأجرة، مؤكدًا أن هذا من شأنه التخفيف من الازدحامات المرورية.
وتابع“من بين الحلول المرورية أيضًا، التي اتخذتها أمانة عمان، إلغاء بعض الدواوير، وزرع إشارات ضوئية بدلها (الدوار الثامن، تقاطع الشميساني (المخابرات سابقا)، دوار المشاغل مستقبلا)، فضلًا عن إنشاء جسر يربط شارع الاستقلال بشارع الأردن، وإعادة دراسة لشارع الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية).
وقال الشواربة إن إقرار مجلس الأمة، قانون معدل لقانون السير، ساهم كثيرا بالتخفيف من الازدحامات المرورية في العاصمة. وأضاف أن العيش بالمدينة له“ضريبة”، كالوقوع بالأزمات المرورية، فلا“مدينة بلا ازدحامات”، مبينًا أن ذلك لا يعني التهرب من المسؤولية.
من ناحيته، قال الدويري إن إقرار قانون معدل قانون السير“ساهم بانخفاض أعداد المخالفات الخطرة (قطع الإشارة الضوئية الحمراء)”بنسبة كبيرة جدا، مضيفًا أن 1.5 مليون مركبة موجودة في عمان عند بدء ساعات الدوام الرسمي، و11.5 مليون حركة سير في العاصمة.
ولفت إلى أنه“لا ازدحامات مرورية في عمان، إنما كثافة مرورية”، عازيا تلك الازدحامات لسلوكيات بعض المواطنين بالوقوف بأماكن ممنوعة والمزدوج، وازدياد عدد المركبات الخاصة، والانتشار العمراني، وتكدس الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية في مناطق معينة.
واستعرض الدويري أبرز الحلول المعمول بها والمقترحة لحل الازدحامات المرورية، منها: إيجاد خطة بديلة يوميًا تُنشر عبر إذاعة مديرية الأمن العام، وموقعها الإلكتروني، مُتابعة غرفة العمليات للاطلاع على واقع الكثافة المرورية، عبر رقباء السير المُنتشرين في عمان وطائرات الدرون، توفير رقباء سير في المناطق الساخنة التي تشهد كثافة مرورية.
وقال، هناك 3 مركبات للرقابة الخفية باشرت أعمالها أمس في أماكن الازدحامات، لتحرير مخالفات بحق المخالفين.
وللحد من استخدام المركبات الخاصة، أوضح الدويري أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تبني منظومة نقل عام مميزة، وتأمين مواقف عامة للمواطنين، وتوزيع الدوائر والمؤسسات الحكومية على أكثر من مكان
من جهته دعا النعيمات، لضرورة إيجاد حلول للازدحامات المرورية في عمان، قائلًا إن هذه الازدحامات أصبحت تؤثر على حياة المواطنين، وتوقيت وصولهم لأماكن عملهم.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للكتلة، عقدته أمس، حضرت جانبًا منه مساعد رئيس مجلس النواب، الدكتورة فايزة عضيبات، تم فيه بحث موضوع الأزمة المرورية في عمان، إن الازدحامات المرورية غير مرتبطة بوقت معين.
وتساءل النعيمات، بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ومدير دائرة السير العميد فراس الدويري، عن أسباب الازدحامات المرورية، وكيفية منح تراخيص لأسواق ومطاعم وغيرها، دون توفير مواقف للمركبات أمامها.
وأشار إلى الجهود التي يقوم بها كوادر أمانة عمان، ورقباء السير في الميدان، للحد من الاختناقات المرورية، والعمل على تذليلها، ضمن السبل الممكنة.
من جهتهم، دعا النواب: بسام الفايز، غازي الذنبيات، دينا البشير، عبدالرحمن العوايشة، عمر النبر، إلى ضرورة توسيع مظلة الباص السريع وخط سيره للحد من الأزمات المرورية، مشيرين للدور الكبير لمباحث ورقباء السير بالتخفيف من تلك الازدحامات.-(بترا

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