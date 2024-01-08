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إسناد المقاومة عمل مقاوم يجب تعزيزه

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. العين رجائي المعشر لعل مقاومة الاحتلال والاستعمار بما فيه الاستعمار الاستيطاني هي من أهم وأنبل الممارسات في تاريخ الشعوب. فالمقاومة هي رد الفعل الطبيعي للوجود الأجنبي على أرض الوطن، لأنها تهدف إلى استعادة الحقوق والحرية والسيادة للوطن، ومقاومة المحتل هي أيضا حق تكفله المواثيق والقوانين الدولية.
وتأخذ مقاومة المحتل أشكالا عدة منها المقاومة المسلحة والمقاومة السلمية والمقاومة الاقتصادية والمقاومة الثقافية والإعلامية. ولكل منها وسائل وأساليب عملية وعلمية لتحقيق أهدافها. لكن المقاومة المسلحة عبر التاريخ الحديث وصفت بالإرهاب حيناً لأنها تستخدم كل الوسائل والطرق المتاحة لها لتحقيق هدفها في الحرية والسيادة. ومن هذه الأساليب ما يمكن أن يؤدي إلى ضحايا بين المدنيين في صفوف المحتلين تدينه دول العالم، ولكنه أمر يصعب تفاديه لإحراز التأثير الأكبر على دولة الاحتلال.
بعض حركات التحرر من الاستعمار أو العبودية اتبعت المقاومة السلمية لتحقيق أهدافها مثلما كان تحرير الهند من الاستعمار البريطاني بقيادة غاندي وتحرير الأميركيين السود من النظام العنصري الأميركي بقيادة مارتن لوثر كينج. وقد نجحت المقاومة الاقتصادية لدولة التمييز العنصري التي كانت قائمة في جنوب أفريقيا في مساندة الكفاح المسلح للجنوب أفريقيين في إنهاء الحكم العنصري وصولا إلى تولي الأغلبية الأفريقية الحكم بقيادة نيلسون مانديلا.
ومعظم حركات المقاومة ضد الاحتلال تستخدم جميع أشكال المقاومة لتحقيق أهدافها فكل منها يساعد على تحقيق الهدف.
المقاومة الفلسطينية هي مقاومة احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية. فهي إذن حركة نضالية نبيلة تسعى إلى استعادة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن حقها أن تستخدم جميع أساليب المقاومة لتحقيق أهدافها وحق المقاومة هذا مكفول بالمواثيق الدولية وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الأعراف الدولية.
لم تبدأ المقاومة الفلسطينية بما حدث في السابع من أكتوبر في العام الماضي 2023 ولن تنتهي به، بل هي حركة نضالية فلسطينية بدأت ضد الاستعمار البريطاني في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. ولا باس من التذكير بأهم وأبرز تلك الثورات:
- ثورة 1920 ضد الإنجليز واليهود وجاءت على شكل هبة شعبية ومظاهرات وبعض الأحداث الدموية.
- ثورة البراق عام 1929 ضد الانتداب البريطاني وحماية للحرم القدسي الشريف
- ثورة فلسطين عام 1936 وجاءت ضد الانتداب البريطاني مطالبةً باستقلال فلسطين وإنهاء هجرة اليهود إليها.
وبعد قيام دولة الكيان الصهيوني استمرت الثورات الفلسطينية وبخاصة بعد احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967 وهو الاحتلال الاستيطاني الذي تعززه إسرائيل بعمليات الاستيطان اليهودية للأراضي الفلسطينية. كان أبرز الثورات المعاصرة الانتفاضة الأولى عام 1987 التي وقف بها الأولاد والشباب مستخدمين الحجارة في مواجهة جيش الاحتلال وأسلحته. ثم كانت الانتفاضة الثانية المعروفة باسم انتفاضة الأقصى عام 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف حراكات التحرير في غزة والضفة الغربية حتى يومنا هذا.
المقاومة الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني لينال كامل حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ولا يمكن للكفاح العسكري وحده تحرير الأرض والوطن دون حراك سياسي يرافقه للمساعدة على حشد التأييد لقضيته العادلة من دول العالم. كما أن المقاومة تحتاج إلى بناء قدرات إعلامية لإيصال رسالتها إلى العالم، والرسالة هنا أن ما يجري في فلسطين هو حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وليس ما يتحدث به العالم الغربي من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الفلسطينيين المحتلة أراضيهم. والرسالة الثانية هي إسقاط الادعاء الإسرائيلي بأنها حرب دينية فهذه حرب تحرير وليست حربا دينية وهي موجهة ضد الصهاينة الذين يسعون إلى تحويل الدين إلى قومية تبرر قيام دولة إسرائيل وليست موجهة إلى اليهود الذين عاشوا بسلام مع العرب والمسلمين عبر مئات السنين.
ولا يجوز اختزال المقاومة الفلسطينية برموزها فقط. فكل واحد منهم مشروع شهيد، وباستشهادهم لن تتوقف حركة المقاومة، بل إن دماءهم تعطي المقاومة دفعة جديدة وحافزا للاستمرار بجهودها.
يساند المقاومة في كفاحها للوصول إلى أهدافها في تحرير أراضيها حركات نضالية أخرى وأحزاب في دول عديدة ومنظمات مجتمع مدني ودول مساندة للمقاومة لها دورها المهم في تحقيق هذا الهدف السامي. ودور الدول المساندة يختلف عن دور المقاومة الفلسطينية لأنها إذا ما اعتمدت العمل العسكري تصبح دولة معتدية على دولة أخرى وتبعد أنظار العالم عن المقاومة المشروعة. وهنا يبرز السؤال عن ما هو دور الدول المساندة للمقاومة الفلسطينية؟
وكما ذكرت إذا اعتمدت الدول المسانِدة للمقاومة العمل العسكري ضد دولة الاحتلال يصبح من حق دولة الاحتلال بالرد ويُعطي العالم التبرير اللازم للمعتدى عليه باتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن نفسه، وهذا في رأيي يعطي غطاءً لدولة الاحتلال لتثبت للعالم وجهة نظرها في أنها حرب دينية مع المسلمين والعرب وأن هدف المقاومة الفلسطينية هو غير ما تعلن من أنها حركة نضالية لإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضيها.
تقوم الدولة المساندة بتقديم كل عون ممكن للمقاومة الفلسطينية فهي تقدم المساعدات الغذائية والدواء والخدمات الطبية للتخفيف من آثار إجراءات الدولة المحتلة العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية.
كما تقوم الدولة المسانِدة بطرح مقترحات على العالم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. فتطالب بحماية المدنيين ومنع التهجير ووقف حرب الإبادة بهدف تمكين المقاومة من الاستمرار في كفاحها المسلح بأقل التكاليف على الشعب الفلسطيني وخاصة المدنيين العزل.
كما تقوم الدولة المسانِدة بحراك دبلوماسي واسع مع عواصم صنع القرار في العالم لشرح قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتؤكد ضرورة إنهاء هذا الاحتلال ووضع برنامج زمني لمحادثات جادة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وأخيرا تستخدم الدولة المسانِدة كل إمكانياتها لدعم الحركة النضالية الفلسطينية مع الحفاظ على التلاحم التام بين أبناء الدولة المسانَدة وبين أبناء شعب الدولة المسانِدة وقيادتِه حتى تتمكن هذه الدولة من إقناع العالم بحقوق الشعب الفلسطيني من منطلق القوة.
وأذكر هنا بمثال واحد وهو ثورة الجزائر التي أسماها جمال عبد الناصر بثورة المليون شهيد وساند هذه الثورة سياسيا وإعلاميا لإيصال صوتها ومطالبها المحقة بالاستقلال والحرية إلى العالم أجمع.
ومن أساليب المقاومة التي تستخدمها الدول المسانِدة بالإضافة إلى ما ذكرت من حراك سياسي ودبلوماسي وإعلامي ودعم معنوي ومادي، المقاومة الاقتصادية ضد دولة المحتل. وهذه المقاومة تتطلب أولا أن تكون الدولة المسانِدة دولة قوية تستطيع القيام بمثل هذه العملية المهمة. وتهدف مقاومة المقاطعة إلى تحقيق أكبر أثر سلبي اقتصادي على دولة المحتل دون أن تلحق بنفسها أضرارا تضعفها وتحد من قدراتها. ويتم ذلك من خلال إقناع دول العالم بمقاطعة المحتل لأنه يقوم بأعمال منافية للقوانين الدولية وميثاق حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية كما يقوم بأعمال التطهير العرقي وبشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني. تماما كما تمكنت الدول الأفريقية ودول عدم الانحياز من إقناع العالم بمقاطعة جنوب أفريقيا العنصرية. كما تهدف المقاطعة إلى مقاطعة منتجات الدول التي تدعم دولة المحتل. وهنا علينا أن نميز بين منتجات مصنوعة في دولة تساند المحتل ومنتجات تحمل علامات تجارية أجنبية ولكنها منتجات محلية من إنتاج الدول المسانِدة حتى لا تقع نتائج سلبية على اقتصاديات الدول المسانِدة فيضعفها. وعملية المقاطعة هذه بحاجة إلى متابعة مستمرة وقرارات مبنية على دراسات علمية، وليس تطبيق نظام مقاطعة مبني على أحاسيس عاطفية مؤقتة تؤدي إلى نتائج مخالفة لأهداف المقاطعة.
نحن في الأردن في مساندتنا للمقاومة الفلسطينية بكل إمكانياتنا الدبلوماسية والسياسية والمساعدات الإنسانية إلخ... علينا أن نتذكر أننا دولة مستهدفة من قبل الدول الساعية إلى توسيع منطقة نفوذها على أسس مذهبية أو أسس اقتصادية. ونتذكر أن ما يجري على حدودنا الشمالية والشرقية هو واحدة من هذه الاستهدافات. كما أننا نتعرض إلى حملة إعلامية مسعورة تهدف إلى التشكيك بمواقف الأردن تجاه قضيته الأولى قضية فلسطين، وإلى ضغوط اقتصادية من دول إقليمية وعالمية. فمعركتنا هنا متعددة الجوانب ومواجهتها ضرورة حتمية ليبقى الأردن قويا قادرا على تقديم كل دعم ممكن لفلسطين ونضالها الساعي إلى تحريرها من المحتل. وهذا مرة أخرى يتطلب موقفا أردنيا داخليا صلبا خلف قيادتنا التي كان موقفها وما زال متقدما على جميع دول العالم.
نحن في الأردن لا يمكن أن يميز مواطن عن آخر بمقدار حبه لفلسطين وقضيتها. فنحن جميعنا نتألم لألم الأهل في فلسطين ونحن وإياهم في خندق واحد ونحن معهم في نضالهم ومقاومتهم العادلة للاحتلال الغاشم. قد يميزنا طريقة تعبيرنا عن هذا الموقف الموحد للشعب الأردني وهذا أمر طبيعي ولكن لا يجوز أن نسمح لأحد بأن يزايد على الآخر عندما يتعلق الأمر بموقفه وشعوره وقناعته بالقضية الفلسطينية العادلة. ولا بد من التحذير من المزايدة لأنها الطريق التي يستخدمها الذين يستهدفون الأردن لأجل زرع بذور الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الأردني الواحد. وبفضل وعي هذا الشعب لن يتمكن الذين يستهدفون الأردن من زعزعة وحدتنا الوطنية أو من تفريق التفافنا خلف قيادتنا ومواقفها الواضحة من القضية الفلسطينية.
إن تحرير فلسطين من احتلال الكيان الصهيوني لن يتحقق بين ليلة وضحاها. لذلك علينا أن نكون مستعدين لمقاومة الاحتلال مستخدمين بذلك جميع أشكال المقاومة، وفي الوقت ذاته دعم الدول المساندة وعلى رأسها بلدنا الأردن في محاربة الاستهدافات المشبوهة عليه. وإنني لعلى يقين بأنه بفضل المقاومة الفلسطينية وبمساندة الأردن صاحبة قرارها السيادي سيتم تحرير الأرض وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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