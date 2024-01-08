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بإصراره على تفجير الأوضاع في الضفة.. الاحتلال يصب الزيت على نار الصراع

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي عمان- يثير إصرار آلة الإجرام الصهيوني على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، تساؤلات وتنبؤات حول دلالات هذا التفجير ومآلاته، وسط حرب طاحنة يدور رحاها في قطاع غزة، وأجواء مشتعلة أيضا في المنطقة، بنيران عنجهية الكيان وشهوته للتدمير والتهجير وبسط السيطرة والنفوذ، سعيا منه لتنفيذ "ما لذ وطاب" من أطماعه وأوهامه.
فمنذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بدا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية لافتا، لكن ومع مرور الوقت، لا سيما في الفترة الأخيرة الماضية، اشتدت وتيرته بأشكاله كافة، وتحديدا "العملياتية العسكرية"، ما يرفع سقف التوقعات بحدوث انفجار وشيك للأوضاع، أكثر فأكثر.
ومنذ اندلاع الحرب الهمجية على غزة قبل 3 أشهر حتى ظهر أمس، وصل عدد الشهداء في الضفة إلى نحو 340، بينما وصل عدد المعتقلين في مختلف مناطق الضفة وفق نادي الأسير الفلسطيني قبل يومين إلى 5686 شخصا، لافتا إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في فلسطين العام الماضي، هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في العام 1987.
تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة الماضي، أظهر بأن قوات الاحتلال اعتدت منذ "طوفان الأقصى" وحتى ذلك اليوم على 3961 فلسطينيا في الضفة، بينهم 593 طفلا - على الأقل - وأصابتهم بجروح مختلفة، كما أصيب 91 فلسطينيا آخرين على يد مستوطنين متطرفين، بينما سجلت 381 هجمة لمستوطنين ضد الفلسطينيين، ما أدى لوقوع إصابات بين الفلسطينيين (36 حادثة)، أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين (297 حادثة)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (48 حادثة).
ومن اللافت، أن الكيان ذهب في الضفة لما هو أبعد من الانتهاكات التي يمكن وصفها بـ"الروتينية"، كتنفيذ مداهمات واعتقالات أو اشتباكات محدودة، وذلك باللجوء إلى القصف الجوي، والإمعان بتدمير بنى تحتية لا سيما في المخيمات، والتوسع في سياسية الاعتقالات والقتل الهمجي، وتسليح المستوطنين ورعاية اعتداءاتهم وتكثيفها، يضاف إلى ذلك أيضا، تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر تعذيب جسدي ونفسي، وكذلك الدفع أكثر باتجاه مخططات التهجير.
ولا يرى الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع، أن تصعيد الاحتلال في الضفة أمرا مستغربا، ذلك أنه يأتي امتدادا لسياسات الكيان المحتل، في قمع وظلم الفلسطينيين بمختلف الأشكال والوسائل.
لكن الرفوع، يشير في هذا الإطار الى ما يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية، أن تتحمله في هذا الجانب.
والتصعيد الإسرائيلي في الضفة، من وجهة نظر الرفوع، يتجه بالفعل إلى انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية، و"هو ما يجب أن يحدث على حد تعبيره، معتبرا بأن الاحتلال يبرهن في كل مرة وفي كل سياساته وممارساته، بأنه لا يفهم سوى لغة القوة".
وأضاف، أن "الكيان يحرص على الظهور بمظهر القوي، القادر على توسيع الجبهات وإدارتها بحثا عن نصر حقيقي، وتحقيق أهداف سياسية داخلية متفاقمة، لا سيما على رئيس الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، لكن ارتدادات ذلك قد تكون وخيمة على الاحتلال والمنطقة، إذا ما استمرت واشتدت سياسة التصعيد الهمجي والفوضوي".
وبشأن الضفة تحديدا، لفت إلى أن "الاحتلال مندفع في ممارساته الهمجية داخلها، على اعتبار أن له فيها سيطرة أمنية كبيرة، جنبا إلى جنب مع سيطرة أمن السلطة الفلسطينية، بما يدفعه للاعتقاد بأنها حلقة ضعيفة، مقارنة بما يواجهه في غزة".
ووفق الرفوع، فإن "التعويل بالدرجة الأولى على ردع الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين، يقع على الفلسطينيين أنفسهم"، مقللا من أهمية جبهة حزب الله اللبناني، ومعتبرا في الوقت ذاته، بأنها "جبهة تستثمر في الحدث الفلسطيني، بما يخدم مصالحها وامتداداتها الخارجية".
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان، أن "حكومة الاحتلال، تريد بزيادة وتيرة التصعيد في الضفة، فرض واقع أمني جديد، بحيث تتدارك أي خطأ قد يؤدي لانفلات الأوضاع هناك، ويشكل صدمة كهجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة المقاومة الاسلامية - حماس".
ويدرك الكيان أن "حماس، ليست حركة غزاوية بامتياز" كما يضيف الجروان لـ"الغد"، مشيرا إلى أنها "حركة فلسطينية لها حضورها الكبير في الضفة، وأن أهداف حملة الكيان العسكرية للقضاء عليها، لا تتحقق في القطاع فقط، بل في الضفة أيضا، ما يفسر اغتيالها للقيادي صالح العاروري الذي وجد الكيان، أنه كان على علم بعملية طوفان الأقصى، وحاول إشعال انتفاضة بالتزامن مع هجوم حماس".
وأضاف أن "الضفة لم تكن بمعزل عن الأحداث في غزة حتى قبل السابع من أكتوبر الماضي، إذ كانت الفصائل تراهن على انتفاضة ثالثة في ظل تعطل مسار السلام، والتجاوزات في القدس والاعتداءات على المسجد الأقصى، والتضييق على الفلسطينيين وحملات الاعتقال واعتداءات المستوطنين، فيما الأهم هو ضعف السلطة الفلسطينية وافتقادها للشرعية".
فمنذ "طوفان الأقصى"، يضيف الجروان، "برز دعم واسع لحماس في الضفة، مقابل مزيد من الضعف للسلطة، وحالة من الغضب والاستهجان لموقفها، بخاصة مع تصريحات لأعلى مسؤوليها بضرورة معاقبة حماس وتحميلها المسؤولية عما يجري في القطاع"، لافتا إلى أن "إسرائيل تدرك خطورة هذا الضعف الذي انعكس على تعاونها الأمني مع السلطة".
وحول سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة، يرى الجروان "أن المتابع للأحداث حاليا، يدرك أن جميع المعطيات تشير إلى انتفاضة ثالثة، لكن من وجهة نظري ما تزال هذه الانتفاضة بعيدة لأنها تفتقد لعنصر القيادة، على خلاف الانتفاضة الثانية بوجود الرئيس الراحل ياسر عرفات، فعدم وجود قيادة وإرادة سياسية، سيجعل من أي أحداث غير متوقعة في الضفة عبارة عن مأساة لا تختلف عما يجري الآن في غزة".
ولفت إلى أن المطلوب حاليا لمواجهة الاحتلال وجرائمه في القطاع والضفة، هو "إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل وجعل منظمة التحرير الفلسطينية هي المظلة الجامعة، وإنتاج قيادة فلسطينية تتحرر من المصالح الضيقة للفصائل لحساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بما يوحد ليس فقط الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال وجرائمه، بل الجهود العربية بخاصة الأردنية وغيرها من الدول التي قادت المواجهة مع الكيان، في مختلف المحافل الدولية كالأمم المتحدة".
أما أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، فيرى أنه "من الواضح وبشكل لا يقبل الشك، أن حكومة نتنياهو، تستخدم ورقة التصعيد العسكري لخدمة حسابات سياسية، على أمل تحقيق ما يمكن تسويقه بوصفه إنجازات في حربها على القطاع، ذلك أن استقرار الأوضاع أو عودتها للهدوء في داخل الكيان، يعني أن نتنياهو سيخضع لحساب عسير بقضايا الفساد وغيرها".
والضفة وفق الحديد، "ساحة واسعة ومهيأة أمام نتنياهو ليصعده فيها، ويصب مزيدا من الزيت على النيران المشتعلة على غير جبهة، وذلك كله، تحت حجج وذرائع تتعلق بأمن الكيان ومستوطنيه، وضرورة تعميق حالة الردع في الضفة".
وبشأن مآلات ذلك التصعيد، قال الحديد، إنه من غير المستبعد أن تقود الهمجية الصهيونية والإصرار على الانتهاكات وازديادها سوءا ووحشية، لانتفاضة فلسطينية ثالثة، توسع وتعمق الأزمة على مستوى المنطقة والإقليم والعالم، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي تجاه التصعيد الصهيوني بأكثر من اتجاه، لا يمكن التعويل عليه، ولا يعد فاعلا بما يكفي إذا ما تمت قراءته في سياق التطورات الجارية.

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