Wednesday, 10 January 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إرجاء تطبيق ملف التأمين الصحي في الضمان.. هل هو قرار صائب؟

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - توافق خبراء في العمل والتأمينات الاجتماعية على أن قرار المدير العام لمؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة بتأجيل مشروع التأمين الصحي لما له من عبء على المؤسسة، "سليم وصائب كونه يحتاج إلى دراسة مستقيضة".
وبين الخبراء في تصريح لـ"الغد" أن هذا المشروع بحاجة إلى تحالف مع الحكومة وشراكة حقيقية مع الأطراف الرئيسة الممثلة للعمال وأصحاب العمل والجهات المزوّدة للخدمة الطبية العلاجية.
وأكدوا أن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في اطار الضمان الاجتماعي "ليس معقدا، والمطلوب تحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف مراحلها في القطاع العام ليصبح جاذبا لجمهور العاملين".
وفي هذا الصدد، أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن قرار مدير مؤسسة الضمان "صحيح ومنطقي ومبين على الواقع وبحاجة لدراسة مستفيضة".
وقال الصبيحي: "أعتقد أن الإمكانات وفرص النجاح متوفرة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تحالفها مع الحكومة وشراكتها مع الأطراف الرئيسة الممثلة للعمال وأصحاب العمل والجهات المزوّدة للخدمة الطبية العلاجية، إذا توفرت النية والعزيمة والإرادة الصادقة لدى الجميع. وفي تصوري فإن التأمين الصحي الاجتماعي يمكن أن يخرج إلى النور في غضون مدة لا تتجاوز خمس سنوات من الآن".
وبين أن التأمين الصحي "كان وما يزال موجوداً في كافة قوانين الضمان التي صدرت حتى اليوم منذ القانون الصادر سنة 1978 لكنه ظلّ معلّقاً دون تطبيق حتى يومنا هذا، لأن الوصول إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ناجح من خلال مؤسسة الضمان يتطلب توافر عدد من الأسس والضمانات".
وأوضح أن من بين تلك الضمانات "أن تكون الحكومة طرفاً أساسياً إستراتيجياً مشاركاً مع مؤسسة الضمان، إذ لا تملك المؤسسة الدخول منفردة في هذا المضمار، لأنها ستكون مغامرة غير محمودة العواقب ومن الصعب أن تنجح وتستمر".
وأضاف أنه "يجب أن يتم تضمين قانون الضمان الاجتماعي الأركان الأساسية للتأمين الصحي الاجتماعي المطلوب، ومنها نسب الاقتطاع المترتّبة على المؤمّن عليهم والمنتفعين والمنشآت والحكومة".
ولفت إلى ضرورة أن تتم صياغة الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي.
وأشار إلى أهمية مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً.
وبين الصبيحي أن إدارة صندوق التأمين الصحي يجب أن تتم بحصافة واحتراف، وأن يتم فصله فصلاً كاملاً عن بقية التأمينات وصناديقها.
واقترح أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين المؤسسة من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.
وأكد ضرروة رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي الدائم.
كما تطرق الصبيحي إلى أهمية التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق، إلى جانب إجراء دراسة صحيحة ودقيقة لنسب الاشتراكات المترتبة على هذا التأمين على سائر الأطراف لضمان ديمومته وفاعليته.
ورأى أن يخضع التطبيق للمراجعة الدورية للوقوف على أي آثار سلبية قد تُضعِف كفاءة نظام التأمين أو المركز المالي للضمان.
بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن تقديم الرعاية الصحية للعاملين المشتركين في الضمان الاجتماعي مكوّن أساسي من مكونات أي منظومة للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي التي صدرت عام 1952، وصادق عليها الأردن قبل عدة سنوات.
وبين عوض أن من شأن ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وهناك ضرورة ملحّة لتصميم تأمين صحي لائق ومستدام لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه يستند إلى أسس عادلة يتحمّل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب عمل ومشتركي الضمان الاجتماعي.
ورأى وجوب أن يتم ذلك من خلال التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة، وبخاصة وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وبعكس ذلك لن تأخذ صيغ شمول مشتركي الضمان الاجتماعي وأسرهم بالتأمين الصحي بعين الاعتبار معايير العدالة والاستدامة، ولن يكتب لمساهمة الحكومة في تمويله الى جانب العاملين وأصحاب العمل النجاح.
وقال عوض إن إمكانية تطبيق التأمين الصحي للعاملين في اطار الضمان الاجتماعي ليس معقدا، لأن ما يقارب من ثلثي المواطنين أصلا مشمولون بنظام التأمين الصحي الوطني، والمطلوب تحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف مراحلها في القطاع العام ليصبح جاذبا لجمهور العاملين، والبدء بحوار وتنسيق حقيقي بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتحمل مسؤولياتهم في هذا المسار، على قاعدة أن الرعاية الصحية الشاملة والجيدة حق للجميع، وعلى الدولة بمختلف مؤسساتها اتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من الوصول إليها.

MENAFN08012024000072011014ID1107698128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث