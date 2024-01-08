Wednesday, 10 January 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب أفريقيا: الاحتلال ينتهك 9 بنود أساسية في اتفاقية منع الإبادة الجماعية

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - أوردت دولة جنوب أفريقيا 9 بنود رئيسة ينتهكها الاحتلال الصهيوني في حربه الإبادية على قطاع غزة، وفقا للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، في إطار إثارة الاختصاص القضائي للمحكمة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. بينما استندت الدعوى على أكثر من 485 تصريحا ومنشورا وقرارا صادرا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين وأعضاء في "الكنيست"، وفق ما رصدته "الغد" في الدعوى المنشورة على الصفحة الرسمية للمحكمة ICJ.
وأكدت جنوب أفريقيا في طلبها، أنها ستقدم أدلة أخرى خلال إجراءات المحكمة التي حددت يومي 11 و12 الشهر الحالي، لجلسات الاستماع إلى الأطراف المتنازعة، بموجب بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والنظام الأساسي لمحكمة العدل بوصفها الجهاز القضائي للأمم المتحدة.
وتتمحور انتهاكات الاحتلال الهمجي للاتفاقية، حول المواد من 1-6 المتعلقة "بالفشل في منع الإبادة الجماعية، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب جريمة إبادة جماعية، والتحريض المباشر والعلني لارتكاب جريمة إبادة جماعية، والتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" و"عدم المعاقبة على ارتكاب الإبادة الجماعية"و"عدم سن التشريعات اللازمة لتفعيل أحكام جريمة الإبادة الجماعية"، إلى جانب "عدم السماح وإعاقة التحقيق الذي تجريه الهيئات الدولية المختصة، أو بعثات تقصي الحقائق بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، أو الفلسطينيين الذين "نقلتهم القوات الإسرائيلية إلى إسرائيل"، مع تأكيد الطلب على اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة بوقف "الحملة العسكرية الوحشية التي تشنها إسرائيل، واسعة النطاق، والتي تنوي إسرائيل تكثيفها أكثر"، وفقا للوثيقة.
وبالتوازي، سجلت المملكة اختراقا سياسيا جديدا في دعم القضية الفلسطينية، ورفض الحرب الدائرة على قطاع غزة، بإعلان وزير خارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مستهل الأسبوع الحالي، إعداد مذكرة قانونية وفقا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل، لم يعلن عن تفاصيلها، لدعم موقف جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام المحكمة.
وتنص المادة 63، على أنه "عندما يكون هناك شك في تأويل اتفاقية، تكون دول أطراف فيها من غير الأطراف المعنية بالقضية، يقوم المسجل بإخطار جميع هذه الدول على الفور"، وأنه "لكل دولة يتم إخطارها لها الحق في التدخل في الإجراءات، ولكن إذا استخدم هذا الحق، فسيكون البناء المنصوص عليه في الحكم ملزمًا بنفس القدر".
وأعلنت سلطات الاحتلال أمس، عن انضمام القاضي المتقاعد رئيس المحكمة العليا السابق لديها أهارون باراك، في فريق اللجنة المؤلف من 15 قاضيا، لتمثيل الاحتلال أمام محكمة العدل، للنظر في دعوى ارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبالعودة إلى وثيقة الطلب أو الشكوى، فإنها تضمنت "توثيق" أكثر من 485 تصريحا ومنشورا صادرا عن مسؤولين من الاحتلال خلال الحرب الوحشية على غزة، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر جلسات "الكنيست"، أو المنشورات على منصة "إكس"، وكذلك بيانات المقررين الخواص في الأمم المتحدة وهيئاتها، ومنشورات "خطاب التمييز والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين من الشخصيات العامة الصهيونية، وجلسات التصويت في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أدلة ستقدم خلال إجراءات المحكمة، وفقا للوثيقة.
أما الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في 84 صفحة، فتستند فيها على جملة "أفعال" ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف لـ"تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية"، وهم الفلسطينيون في غزة، وتشمل"الأعمال المعنية بقتل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم قسريا، وحرمانهم من الماء والطعام والدواء والصحة"، وإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الخطر بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف لتدميرهم جسديًا"، مبينة أن "جميع هذه الأفعال تُنسب إلى إسرائيل".
وأشارت الوثيقة التي قدمت لمسجل المحكمة لانتهاك الكيان لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين، فيما قالت إن "جنوب أفريقيا تدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الخاصة برفع دعوى قضائيه ضد إسرائيل، بسبب انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، ومع ذلك تدرك جنوب أفريقيا تمام الإدراك التزامها أيضا- كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وأشارت الدعوى إلى أن جزءا كبيرا من البيانات، تستند على "التقارير الصادرة عن رؤساء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى روايات شهود عيان من غزة، بما في ذلك من الصحفيين الفلسطينيين على الأرض".
كما أشارت جنوب أفريقيا في نصوص الدعوى، إلى قرارات "تدابير مؤقتة عاجلة"، اتخذتها المحكمة في القضية التي رفعتها غامبيا في 2019 ضد "ميانمار" في قضية الإبادة الجماعية "لإثنية الروهينغا"، ورفضت المحكمة آنذاك اعتراض ميانمار على التدابير المؤقتة لحماية الروهينغا، وكذلك قرارات المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الصربي بحق سكان البوسنة والهرسك 2006.
ويعتبر الكيان وجنوب أفريقيا عضوين في الأمم المتحدة، وملتزمين بالنظام الأساسي لمحكمة العدل التي تعبر الجهاز القضائي في الأمم المتحدة، كما أنهما موقعتان على اتفاقية منع الإبادة الجماعية دون أي تحفظ على المادة 9.
وكان الاحتلال أعلن الانضمام للاتفاقية في آب (أغسطس) 1949، بينما أودع صك المصادقة في آذار (مارس) 1950، أما جنوب أفريقيا فأودعت صك انضمامها للاتفاقية في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1998.

MENAFN08012024000072011014ID1107698127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث