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الاحتلال خلف قضبان العدل.. ما السيناريوهات المحتملة؟

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان - "الفرج القادم من الجنوب".. هذه الكلمات يرددها أحرار العالم وهم ينظرون إلى دولة جنوب أفريقيا بعين الأمل، معولين على دعواها المقامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني، بتهمة اقتراف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويأمل هؤلاء الأحرار، أن يلقى صدى أصواتهم الهاتفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، آذانا منصفة تحقق مطلبهم بوقف هذه الإبادة التي فاقت كل تصور، وأن تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتعويض ضحايا الحرب.
ومنذ انطلاق أول قصف همجيي شنته قوات الاحتلال في الحرب الحالية على غزة، بحت أصوات الحقوقيين والمدنيين والمسؤولين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في غزة، بأن تتم مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يقترفها، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 73 ألف شخص، عدا المفقودين، حتى قررت دولة جنوب أفريقيا أن تحمل على عاتقها نقل ملف الإبادة إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وكان المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا ذكر في تدوينة على منصة إكس، أن موعد الجلسة الأولى للقضية التي رفعتها دولته سيكون في 11 الحالي.
وأشار مونيلا إلى أن بلده طلبت قبل أيام من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".
لكن، وفي الوقت الذي تجوب فيه حالة من الإشادة المتعاظمة بإحراز جنوب أفريقيا قصب السبق في محاسبة الاحتلال، إلا أن هناك حالة أخرى تقابلها تتمثل بالخذلان، وذلك لأن هذه الدولة تكاد تكون وحيدة في معركتها الشرسة ضد إسرائيل تحت قبة المحكمة، من دون وجود دول أخرى تساندها، باستثناء الأردن وبعض الدول الأخرى.
وهذا ما تؤكده الناشطة الحقوقية آلاء حمدان، التي أشارت في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "وحتى تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يجبر الاحتلال على وقف إطلاق النار، فإن ذلك يتطلب أن تحصل جنوب أفريقيا على ثمانية أصوات لصالحها من أصل 15 صوتاً".
أما الأصوات الثمانية التي ينبغي أن تحصل عليها فتعود لكل من أميركا، وروسيا، وسولفاكيا، وفرنسا، والمغرب، والصومال، والصين، وأوغندا، والهند، وجامايكا، فيما يعني انضمام دول أخرى إحداث ضغط أكبر للتصويت لصالح وقف إطلاق النار.
وأضافت حمدان أنه "يعني لو انضمت خمس دول مثلا إلى جانب جنوب أفريقيا فسيكون أسهل عليها تحصيل أصوات أكثر، وتلقائيا، لكنها الآن وحدها تواجه الاحتلال رغم قوة ملفها، غير أن موقفها ما يزال ضعيفا لأن أنصار الاحتلال أكثر".
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في الأولى، وفق الخبير في القانون الدولي الدكتور عمر العكور، يتوقع أن تطالب المحكمة ما يسمى بـ"إجراءات مستعجلة أو تحفظية أو احترازية"، لافتا الى أن هذا الإجراء لا يحكم على طرف ضد آخر أو يصدر أحكام إدانة، إذ عادة ما يكون سريعا وخلال فترة وجيزة يصدر فيها قرار يلزم الطرف المحكوم عليه بتنفيذه، وغالبا ما يكون وقف إطلاق النار.
وأضاف العكور، أن هذا الإجراء الاحترازي ليس له علاقة بالحكم النهائي على القضية، الذي سيتسغرق وقتا طويلا قد يتجاوز السبعة أعوام، كما حدث في قضايا سابقة تابعتها المحكمة، معربا عن خشيته أنه وفي حال صدور الإجراء الاحترازي الذي يقضي بوقف إسرائيل إطلاق النار، فقد لا تنفذ القرار، الأمر الذي سيضطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن، ومن ثم الخوف من العودة إلى المربع الأول المتعلق باستخدام حق النقض "الفيتو".
وعن موقف جنوب أفريقيا ومدى قوته، قال العكور إن موقف ممتاز؛ لأن كل عناصر الإبادة الجماعية متوفرة، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة "ألا نغرق في التفاؤل".
بدورها أعربت الخبيرة الحقوقية المحامية نسرين زريقات عن تفاؤلها بالجلسة المقبلة، وقالت: "نستبشر خيرا في هذه الجلسة، إذ ستنظر المحكمة بشكل مستعجل في القضية، وبالتالي سنتستمع إلى محاميي الطرفين. وفي ضوء هذا الشيء، يمكن أن تفرض إجراءات مؤقتة، كوقف اطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف التحريض على الإبادة التي تمارسها دول مساندة للاحتلال".
أما السيناريو الثاني فهو مستبعد، وفق زريقات، بأن تنكر المحكمة وجود عناصر إبادة جماعية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن القرار الذي سيتخذ لن يتجاوز الأسبوعين، لكنه يختلف عن القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة والذي قد يستغرق أعواما.
وجاء في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية: "تدرك جنوب أفريقيا تماماً حجم المسؤولية الخاصة برفع الدعاوى ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فإن جنوب أفريقيا تدرك أيضاً ذلك تماما لالتزامها - كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية - بمنع الإبادة الجماعية. إن الأفعال والإغفالات فيما يتعلق بالفلسطينيين تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية".

MENAFN08012024000072011014ID1107698126

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