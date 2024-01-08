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الصفدي: خطر توسع الحرب يزداد مع استمرار إسرائيل في القتل والدمار بغزة

1/8/2024 11:32:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية والقانونية والأخلاقية بشكل يسقط أي محاججة تستخدم لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرار ملزماً بوقفه.

وشدد الصفدي، في اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التي ترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر، أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه القتل والدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة.

كما شدد الصفدي على أن عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف صارم يفرض وقف العدوان يعكس ازدواجية معايير، وانتقائية خطيرة في تطبيق القانون الدولي، ويلحق أضراراً كبيرة بمكانة الكثير من الدول الغربية وسمعتها ومصالحها.

وأكد الصفدي وكولونا ضرورة إدخال مساعدات إنسانية وغدائية وطبية كافية وفورية إلى كامل قطاع غزة، واستمرار التعاون في جهود إيصال المساعدات، بما في ذلك عبر عمليات الإنزال الجوي.

كما أكد الوزيران مواقف البلدين في رفض تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم وإلى خارجه، وشددا على حق النازحين في غزة في العودة إلى مناطقهم في شمال غزة وضرورة بدء هذه العودة فورياً.

وأكد الصفدي أن العدوان الغاشم على غزة لن يحقق الأمن لإسرائيل، واتفق ونظيرته الفرنسية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة.

وحذر الصفدي من أن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وعدوانها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يدفع نحو تفجر الأوضاع، وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً صارماً وفاعلاً لوقفها.

كما قال الصفدي إنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي والوزراء المتطرفين العنصرين في حكومته بأن يجروا المنطقة إلى حرب إقليمية لتوريط الغرب بشكل مباشر فيها، ولإطالة عمر حكومته السياسي، وبأن يحتم مصير المنطقة للمزيد من الصراع والدمار.

وأكد الوزيران استمرار التشاور حول سبل إنهاء الكارثة في غزة والبناء على مخرجات القمة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العقبة بتاريخ ٢١ كانون الأول ٢٠٢٣.

ويشار إلى أن الأردن وفرنسا عززا الشراكة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر الخدمات الطبية الملكية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، كما قدمت فرنسا مساعدات عينية وطبية لدعم عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع.

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