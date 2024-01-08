منظمة بريطانية: 10 أطفال يفقدون أرجلهم كل يوم في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي



وأوضحت المنظمة، ومقرّها بريطانيا، في بيان لها، أنّ تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تفيد بأنّ ألف طفل في غزة فقدوا أطرافهم، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.



وأضاف البيان، أنّ معظم العمليات الجراحية وعمليات البتر التي أُجريت للأطفال، تمّت من دون تخدير بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية.



بدوره، قال منسق شؤون المنظمة في فلسطين، جيسون لي، إنّ معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصوّرها.



ونقل عمّال الإغاثة الدوليون، الذين يزورون القطاع، المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، في ظل العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.



وشدّد مسؤول في "يونيسيف" على أنّه "حتى لو تعافى الأطفال من البتر، فإنّهم لا يهربون من جحيم التهديد بالقتل بسبب القصف الإسرائيلي".



وسبق أن كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ قوات الاحتلال المتوغّلة في قطاع غزة، اختطفت رضيعةً فلسطينية وأطفالاً آخرين ونقلتهم قسراً إلى خارج القطاع.



وفي ظل بقاء مصيرهم مجهولاً، طالب المرصد، في بيان، "إسرائيل" بتسليم هؤلاء الأطفال، ووصف اختطافهم بأنّه شكل آخر لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة.



وشدّد "الأورومتوسطي" على أنّه على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته إزاء هذه الجريمة المريعة بخطف أطفال، والتي تأتي في وقت يستمر فيه الاحتلال في الإخفاء القسري لمئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروفٍ غامضة.



وفي وقت سابق اليوم، أكّد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ضرورة وقف "حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر".



ويأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع من جرّاء العدوان الإسرائيلي المُستمر منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، إلى 22,835. -وكالات

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