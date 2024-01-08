غالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب شمال غزة

غالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب شمال غزة
التاريخ
1/8/2024 11:32:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت انتقال
الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب في شمالي قطاع غزة، وفق ما ذكرت
القناة 12 الإسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال ادعى أنه تمكن من تفكيك
قدرات حركة حماس العسكرية في شمالي القطاع، لكن استمرار عمليات المقاومة في
المنطقة يدحض ذلك. (الجزيرة نت)
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