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غالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب شمال غزة

1/8/2024 11:32:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب في شمالي قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال ادعى أنه تمكن من تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية في شمالي القطاع، لكن استمرار عمليات المقاومة في المنطقة يدحض ذلك. (الجزيرة نت)

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