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إيران تكشف عن عرض أميركي للتسوية في المنطقة برمتها

1/8/2024 11:32:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السفير الإيراني بسوريا حسين أكبري، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لنا عرضًا يبدأ بعدم توسيع الحرب الدائرة في غزة إلى مناطق أخرى.
وأضاف أكبري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: "تلقينا قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية تعرض تسوية بشأن المنطقة برمتها".
وتابع: "دولة خليجية سلمتنا رسالة واشنطن وأرسلت وفدا رفيعا لطهران لمناقشة تفاصيل الرسالة"، مشيرة إلى أن "رسالة أميركا تضمنت عرضا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطق".
وذكر أن "ردنا على العرض الأميركي كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم ومصير شعوبهم"، مضيفا: "أكدنا في ردنا على العرض الأميركي أن قرار حلفائنا السياسي مستقل ولا نقرر بدلا عنهم".

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