إيران تكشف عن عرض أميركي للتسوية في المنطقة برمتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال السفير الإيراني بسوريا حسين أكبري، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لنا عرضًا يبدأ بعدم توسيع الحرب الدائرة في غزة إلى مناطق أخرى.
وأضاف أكبري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: "تلقينا قبل 10 أيام رسالة أميركية عبر دولة خليجية تعرض تسوية بشأن المنطقة برمتها".
وتابع: "دولة خليجية سلمتنا رسالة واشنطن وأرسلت وفدا رفيعا لطهران لمناقشة تفاصيل الرسالة"، مشيرة إلى أن "رسالة أميركا تضمنت عرضا يبدأ بعدم توسيع دائرة الحرب كأرضية لحل أزمات المنطق".
وذكر أن "ردنا على العرض الأميركي كان أن لحلفاء طهران حق تقرير مصيرهم ومصير شعوبهم"، مضيفا: "أكدنا في ردنا على العرض الأميركي أن قرار حلفائنا السياسي مستقل ولا نقرر بدلا عنهم".
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