إسرائيل تغتال مسؤول التدريب المركزي في حزب الله وسام الطويل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) إن إسرائيل اغتالت القائد البارز في حزب الله وسام الطويل في قصف على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.
وبحسب تقارير إعلامية فإن الطويل بشغل منصب مسؤول التدريب المركزي في الحزب.
وقضى الطويل في قصف مسيرة لسيارته في "خربة السلم" جنوب لبنان، وتحدثت تقارير عن وجود آخرين معه في السيارة قضوا أيضا.
وقال حزب الله في بيان: "تزف
المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"
من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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