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إسرائيل تغتال مسؤول التدريب المركزي في حزب الله وسام الطويل

1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) إن إسرائيل اغتالت القائد البارز في حزب الله وسام الطويل في قصف على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الطويل بشغل منصب مسؤول التدريب المركزي في الحزب.

وقضى الطويل في قصف مسيرة لسيارته في "خربة السلم" جنوب لبنان، وتحدثت تقارير عن وجود آخرين معه في السيارة قضوا أيضا.

وقال حزب الله في بيان: "تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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