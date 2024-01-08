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أكثر من 12 ألف اعتداء يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين العام الماضي

1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ارتكبوا العام الماضي، 12161 اعتداء بحق الفلسطينيين المدنيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في مختلف الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأكد شعبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حول أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتطرفين، أنه تم تسجيل 5308 اعتداءات العام الماضي في ارتفاع قياسي بعدد الاعتداءات المسجلة في عام واحد، موضحا أن جيش الاحتلال نفذ 9751 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 2410 اعتداءات، ونفذ الجانبان 206 اعتداءات مشتركة.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين تركزت في محافظة نابلس بواقع 842 اعتداء، تليها محافظة رام الله بواقع 419 اعتداء، ثم محافظة الخليل 376 اعتداء، ثم محافظة بيت لحم 204 اعتداءات، وسلفيت 165 اعتداء، وطوباس 137 اعتداء. (بترا)

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