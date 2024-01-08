سرايا القدس تنشر رسالة لأسير إسرائيلي - فيديو

سرايا القدس تنشر رسالة لأسير إسرائيلي - فيديو
التاريخ
1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها إلعاد كتسير.
وقال كتسير في رسالته إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين "لقد تركتونا وحدنا".
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