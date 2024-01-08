القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
التاريخ
1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين في قطاع غزة.
ودوت صفارات الإنذار في سماء تل أبيب
ونحو 20 مدينة وبلدة جنوبها، فيما اعترضت القبة الحديدية 10
قذائف صاروخية في تل أبيب.
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