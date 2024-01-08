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القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين في قطاع غزة.


ودوت صفارات الإنذار في سماء تل أبيب ونحو 20 مدينة وبلدة جنوبها، فيما اعترضت القبة الحديدية 10 قذائف صاروخية في تل أبيب.

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