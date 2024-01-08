هروب مستوطنين لحظة قصف تل أبيب - فيديو

هروب مستوطنين لحظة قصف تل أبيب - فيديو
التاريخ
1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ظهر مقطع فيديو وثق لحظة هروب مستوطنين إسرائيليين في تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ عليها من غزة.
وكانت كتائب القسام قالت إنها قصفت تل أبيب ومحيطها، مساء الاثنين، برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
MENAFN08012024000072011014ID1107698116
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.