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هروب مستوطنين لحظة قصف تل أبيب - فيديو

1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ظهر مقطع فيديو وثق لحظة هروب مستوطنين إسرائيليين في تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ عليها من غزة.


وكانت كتائب القسام قالت إنها قصفت تل أبيب ومحيطها، مساء الاثنين، برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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