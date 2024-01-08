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جيش الاحتلال: 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب

1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.


وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة. -(بترا)

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