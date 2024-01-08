جيش الاحتلال: 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال: 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب
التاريخ
1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن 9 آلاف جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في غزة. -(بترا)
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