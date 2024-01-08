نصف مليون غزي يتوقع أن يموتوا



في البداية يجب علي التوضيح: بالنسبة للعنوان أعلاه أنا لا أنوي التوجه الى ضمائر القراء كي يعملوا أي شيء يتعلق بالنصف مليون غزي الذين يتوقع أن يموتوا. وأنا لا أنوي ايضا تهدئة القلوب أو ذرف الدموع. أنا لا أريد الشفقة مثل المتسولين، أو الذين يطرقون باب الاغنياء، من اجل الذين ماتوا أو الذين سيموتون. للأسف، المحيط هنا غريب ومنغلق.

أنا لا اريد من أي شخص أن يغضب. فأنا على ثقة، حسب تجربتي الصعبة، بأن أي دعوة، باستثناء التعاطف على الاغلب، سيتم الرد عليها بالنداءات الغاضبة والهجمات المضادة، سواء بقول "هم جلبوا ذلك لانفسهم" أو "لا توجد لدي أي مشاعر تجاههم"، أو بردود اسوأ. هذه القسوة في النفوس تسيطر على كثيرين هنا. أي كلمة تعاطف مع الآخر تعتبر خيانة يجب على المسؤولين عن الاخلاق اسكاتها أو حذفها. فلماذا اطلب تضييع الوقت والجهد على المكان الخطأ؟. اذا كان هناك من يندب سوء مصيره ويبكي لأن حظه كان سيئا لأنه يعيش في محيط شرق اوسطي متوحش وليس في محيط اسكندنافي في رفاهية، سأضطر الى أن الفت انتباهه الى أنه هو الذي اختار هذا الواقع لنفسه. وبتعبير أكثر دقة يمكن القول إنه من المفروض أن نبكي على مصيرنا. لماذا اختار الله اليهود كي يقومون باحتلالنا؟ لماذا لم يقم باختيار الاسكندنافيين كي يتم احتلالهم. على الاقل هؤلاء لا يدعون باسم "ارث الاجداد" و"قبور الابرار" و"تخليص الارض".

عودة الى العنوان. لماذا أكتب اذا لم تكن عندي طموحات كبيرة؟. هكذا، الحديث هنا يدور عن عادة انسانية قديمة وهي عدم كبت الألم، بل يجب الصراخ مثلما غنت المطربة اللبنانية فيروز: يا صوتي يلي طاير خبرهم علي صاير بلكي بيوعى الضمير. اذا كان الامر هكذا فإليكم النبأ الصادم. رئيسة قسم الصحة العامة في جامعة أدنبرة، البروفيسورة ديبي سردهار، التي تتابع ما يحدث في غزة، حذرت في مقال نشرته في "الغارديان" البريطانية بأنه اذا لم تحدث انعطافة دراماتيكية في غزة فان تقريبا ربع السكان هناك، نصف مليون شخص، يتوقع أن يموتوا في هذه السنة، بالأساس لأسباب صحية، لأن المنظومة الصحية في القطاع انهارت. نصف مليون شخص سيتوفى في المستقبل في غزة، مقارنة نسبية مع عدد سكان دول اخرى، هو مثل 2.5 مليون اسرائيلي و75 مليون اميركي. أي أن الـ22 ألف شخص الذين قتلوا في عمليات القصف الاولى هم، عفوا على التعبير، مبلغ تافه مقارنة بما ينتظرنا. هم مقدمة للكارثة التي بدأنا نشعر بها بشأن القطاع. لا يجب الانتظار كثيرا، لأنه في هذه الاثناء نحن نشاهد نتائج الدمار في القطاع، الذي يشبه جهنم أكثر مما يشبه أي مكان على الكرة الارضية. والروح اليهودية الهائمة التي تصل الى مكان بعيد في العالم من اجل مساعدة الشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية، تختار الآن الاستراحة عندما على بعد مرمى حجر منها تحدث كارثة انسانية من اكبر الكوارث التي عرفها العالم في القرن الحالي.

رغم ذلك هناك حتى من كل هذا الحصاد المبارك لا يكفيه. شخصية رفيعة اسمها عميحاي الياهو، لا يستبعد إلقاء القنبلة النووية لتدمير غزة، مرة والى الأبد. وتسفي يحزقيلي، محلل الشؤون العربية "يكتفي" بتصفية 100 ألف فلسطيني، لكنه لا ينسى التحفظ والتأكيد على أن هذه هي البداية، الضربة الاولى فقط، التتمة آتية بالطبع. بحساب بسيط، اذا كان الـ22 ألف قتيل الاوائل مع كل هذا الدمار الذي يحيط بهم، يمكن أن يصل عددهم في النهاية الى نصف مليون قتيل حسب طموح يحزقيلي، ففي السنة القادمة سيموت 2.5 مليون شخص، هكذا نكون قد استكملنا الحصة "2.3 مليون نسمة) اضافة الى الفائدة. غزة سيتم محوها نهائيا. لن تتم رؤيتها أو سماعها. سيكون صمتا فوق هذه الهاوية. وغزة النابضة بالحياة ستكون ارضا للموتى.

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