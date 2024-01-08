القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الاثنين، عن استهداف دبابة ميركافا للاحتلال بقذيفة الياسين 105، وقوة صهيونية خاصة أيضا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح، قرب منطقة المحطة، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أكدت أن المقاومة تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية واشتبكت مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس، قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس، وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.
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