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القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

1/8/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الاثنين، عن استهداف دبابة ميركافا للاحتلال بقذيفة الياسين 105، وقوة صهيونية خاصة أيضا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح، قرب منطقة المحطة، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أكدت أن المقاومة تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية واشتبكت مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس، قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس، وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.

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